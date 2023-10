Poznati milijarder ima zanimljiv stav: ''Mladi trebaju reći - Ovo je moja zemlja. Želim raditi 70 sati tjedno"

Jedan od vodećih poslovnih ljudi i poznatih milijardera rekao je da mladi Indijci moraju odraditi 70-satni radni tjedan ako žele vidjeti da njihova zemlja ostvaruje svoj gospodarski potencijal.

"Moj je zahtjev da naši mladi moraju reći - Ovo je moja zemlja. Želim raditi 70 sati tjedno", kazao je N. R. Narayana Murthy, 77-godišnji osnivač softverskog giganta Infosys

Murthy raspolaže bogatstvom većim od četiri milijarde dolara, a on je i punac britanskog premijera Rishija Sunaka. U jednom od intervjua upozorio je da Indija ima jednu od najnižih razina produktivnosti na svijetu i da je odgovornost mladih u zemlji da pokreću promjene u kulturi rada.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada (ILO), oko 66 posto indijskog stanovništva mlađe je od 35 godina. "Naša se kultura mora promijeniti u kulturu vrlo odlučnih, iznimno discipliniranih i iznimno marljivih ljudi", rekao je Murthy, prenosi Insider.

Dodao je da je pravo vrijeme za konsolidaciju i ubrzanje gospodarskog napretka zemlje jer je Indija počela dobivati ​​globalno priznanje za svoje brzo rastuće gospodarstvo, koje je na putu da postane drugo najveće svjetsko gospodarstvo do 2075.

Ali Indijci već jesu među onima koji rade duže, u prosjeku oko 47,7 sati tjedno po zaposlenoj osobi, prema ILO-u, što Indiju stavlja na sedmo mjesto na globalnoj ljestvici, a samo Katar, Kongo, Lesoto, Butan, Gambija i Ujedinjeni Arapski Emirati imaju viši prosjek.

Murthyjevi komentari potaknuli su raspravu na društvenim mrežama, a neki su upozorili da bi njegov stav mogao imati negativan učinak i dovesti do sagorijevanja.

Tehnološki poduzetnik Vishal Gondal napisao je: "S poštovanjem, Narayana Murthy, iako je naporan rad ključan, radni tjedan od 70 sati može dovesti do izgaranja i ugušiti kreativnost. Osnaživanje umova, a ne njihovo iscrpljivanje, potiče inovaciju koja postavlja nacije na vrhunac globalnog napretka.''

