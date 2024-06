U Banskim dvorima održan koalicijski sastanak, Bačić otkrio da ih je premijer obavijestio o dvije važne teme

"Upravo je završio sastanak vladajuće većine u Hrvatskom saboru i potvrdili smo da jako dobro funkcioniramo i da sva pitanja od važnosti uspješno rješavamo i tako ćemo nastaviti u narednom razdoblju", rekao je Branko Bačić.

Bačić je otkrio da je predsjednik Vlade Andrej Plenković upoznao ih s nekoliko bitnih aktivnosti koje su pred njima.

"U idućih mjesec dana pristupamo zajedno s koalicijskim partnerima imenovanju državnih tajnika u ministarstvima gdje ćemo posebno za svako ministarstvo definirati broj i imena državnih tajnika", rekao je Bačić.

"Objavljen je poziv Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora kojim do 17. srpnja pristupa izboru 10 sudaca Ustavnog suda, a o čemu će se morati dogovarati zajedno s oporbom ili dijelom oporbe s obzirom da je za izbor sudaca potrebna većinska većina svih zastupnika u Saboru. To je vrlo važno, jer je to jedna od najvećih državnih institucija i do prosinca treba biti popunjena kako bi mogla s obzirom na ovlasti normalno i uredno funkcionirati, rekao je.

Otkrio je kao će premijer u srijedu otići na utakmicu zajedno s nekim članovima kabineta te poručio da oni u tome ne vide ništa sporno.

"Radi li se o sutra a i onom prije putovanju riječ je o uobičajenom pozivu UEFE kao što smo imali praksu i prije", rekao je.

Upitan o tome da je na utakmicu išao i Jandrokovićev sin Bačić je rekao da u tome ništa sporno, nema dodatnih troškova.