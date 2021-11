Bez obzira ulaziš li tek sada u svijet slastičarstva ili si već duboko u njemu, ovaj set za ukrašavanje će u potpunosti promijeniti način na koji ukrašavaš slastice.

Koliko puta ti se desilo da sve učiniš bez greške: ispečeš kore, napraviš kremu, složiš tortu i na kraju zabrljaš s dekoracijom?



Iako svi tvrdimo da je ukus najbitniji, svakoj domaćici i slastičaru je bitno da torta ima i lijep izgled.



Možda ti slastičarske dekoracije djeluju kao nemoguće za izraditi, ali doista ne moraš biti iskusni slastičar da bi tvoje slastice izgledale kao iz izloga omiljenih slastičarni.



Zahvaljujući ovom nevjerojatnom setu moći ćeš samostalno izraditi jedinstvene ukrase koji će tvojim slasticama dati novu dimenziju i svima izmamiti vodu na usta.



Tajna savršeno ukrašenih slastica krije se u ovom setu!



Reci zbogom tradicionalnom načinu ukrašavanja i nepraktičnom slastičarskom priboru. Konačno se i kod nas pojavio ultimativni set za ukrašavanje torti i ostalih slastica koji je zasjenio sve ostale. U pitanju je MrCakesie set, koji sa 137 različitih alatki predstavlja pravi zlatni rudnik korisnih slastičarskih dodataka.

U ovom setu možeš naći rekvizite za izrađivanje ružica, obrađivanje fondant mase, vrećice za ukrašavanje, nastavke za ukrašavanje, špatule, stalak za torte i još mnoštvo pribora.



On jednostavno čini čuda u kuhinji. S njim ukrašavanje postaje 3 puta lakše, brže, zabavnije, ali i profesionalnije.



Omogućava ti da napraviš sve što zamisliš ili pronađeš na internetu. Može se reći da je s njime jedina granica u ukrašavanju tvoja mašta.



Pomaže ti iskazati kreativnu stranu i napraviti mini umjetnička djela



MrCakesie bit će tvoja desna ruka u kuhinji i tvoj najvjerniji pomoćnik koji te nikada neće iznevjeriti.



Najbolja stvar u svemu je što ne zahtijeva nikakvo iskustvo. Potpuno je jednostavan za uporabu pa ga mogu koristiti čak i potpuni početnici.

Upravo zbog ovoga je omiljeni set žena diljem svijeta. Nerijetko ga se late i vrhunski slastičari koji ga s pravom preporučuju.



Zato se pripremi da svakom rođendanu i proslavi daš poseban pečat svojim slasticama koje će poprimiti izgled umjetničkog djela zahvaljujući ovom jedinstvenom setu.



Sigurni smo da nijedan gost neće ostaviti ravnodušan na tvoje kreacije.

Vrhunska kvaliteta za dugogodišnju uporabu



Svi dijelovi ovog seta izrađeni su prema najnovijim standardima i od najkvalitetnijih materijala. Otporni su na hrđu, ne sakupljaju mirise i ne zadržavaju ostatke. Potpuno su ekološki i ne utječu na okus slastica.



Jednostavni su i praktični za održavanje pa će te godinama služiti ako samo malo povedeš računa o njima.



Zahvaljujući njemu nećeš morati trošiti kune i kune na kupovne torte i kolače. Sve ćeš moći samostalno odraditi pomoću ovog seta i sa svojih 10 prstiju, bez previše uloženog truda.

Kako doći do ovog fantastičnog seta?



MrCakesie ne može se pronaći u običnim trgovinama niti u trgovinama specijaliziranima za slastičarski pribor. Jedino ga možeš kupiti putem interneta, i to na službenoj stranici distributera.



No, slijedi iznenađenje… Distributer je odlučio obradovati prvih 100 čitatelja i za njih je pripremio poseban popust.



Za sve koji danas odluče naručiti svoj set za savršeno ukrašavanje svih slastica, distributer daje ovaj ultimativni set po 50 % nižoj cijeni!



NAPOMENA: Broj setova po sniženoj cijeni je ograničen, a zalihe brzo nestaju, kao što je i očekivano! Ako želiš postati pravi umjetnik i unaprijediti svoje slastičarske vještine, požuri i naruči svoj MrCakesie.



Klikni ovdje i naruči MrCakesie odmah i pretvori svoje slastice u prava umjetnička djela!