Kako je Todorić na američkom sudu izazvao nove probleme za Vladu i Plenkovića: "Može se odlučivati o meritumu, visini štete, odgovornosti"

Mali korak naprijed za Ivicu Todorića dolazi iz Washingtona.

"Aposlutno sam uvjeren, naravno da ćemo dobiti arbitražu", rekao je Todorić 16.2.2023. godine.

Od pobjede je daleko, no Todorić i njegov tim uspjeli su u prvom cilju: uvjeriti sud da je nadležan odlučiti je li Todoriću, kako on to tvrdi, Agrokor otet.

S druge strane - Vlada Republike Hrvatske. Zastupa je DORH i strani odvjetnički tim. Tvrdili su da Washington nema pravo odlučivati o ovom, ali bezuspješno. Ovo je plan za dalje:

"Hrvatska će u daljnjem postupku biti u mogućnosti istaknuti i druge prigovore nenadležnosti, kao i argumente vezane uz samu bit spora. Svi potezi koje je Vlada poduzimala bili su utemeljeni na zakonu, vodeći računa o ukupnoj gospodarskoj i financijskoj stabilnosti Hrvatske, očuvanju radnih mjesta i opstanku kompanije", poručili su iz Vlade.

Stručnjaka za arbitražu Dnevnik Nove TV pitao je kako će postupak izgledati.

"Može se odlučivati o meritumu, visini štete, odgovornosti. Ovo je jedan pomak da bi se moglo ići dalje. Da je taj pomak završio neuspjehom uvjetno rečeno Ivice Todorića, tada bi postupak se ne bi dalje vodio", objasnio je Petar Petrić, stručnjak za arbitražu.

Sve bi moglo potrajati godinama. Odgovore će oporba tražiti na odboru za pravosuđe, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"Tražit ćemo mišljenje Vlade RH kako stojimo u svim tim pravnim postupcima, duguje jasan odgovor što ako stvari krenu krivo, koliko će to koštati i tko će to platiti", poručio je Mišel Jakšić, predsjednik odbora za pravosuđe.

"Ovo sigurno nije dobar epilog za Andreja Plenkovića i njegovu Vladu i ovo pokazuje koliko nam je bilo potrebno ono istražno povjerenstvo o Agrokoru", dodao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik.

Ako Ivica Todorić dokaže da je u pravu odštetu će platiti država, odnosno porezni obveznici. Iznos bi se mogao računati u milijardama.

