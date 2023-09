Turizam u Dubrovniku cvjeta, a posebno su poželjni jedni gosti: "Imaju više sredstava za potrošnju, a odgovaraju nam i ponašanjem"

Turističkim rezultatima u Dubrovniku većina je vrlo zadovoljna, jer Dubrovnik već godinama ne zaziva nove turističke rekorde. Ipak ima rasta. O svemu tome reporterka Dnevnika razgovarala je s Mirom Draškovićem, direktorom TZ-a Dubrovnik.

"U odnosu na prošlu godinu svi su brojniji, u ovom momentu imamo oko 10 posto više noćenja, ali to je sigurno uzrokovano time što lani zaista predsezona nije bila dobra. U odnosu na 2019. imamo više Amerikanaca, a to je stvarno bila peek godina što se tiče Amerikanaca, i Australaca. Evidentno je da su ta daleka tržišta, engleski govoreća se vratila i to nam je jako drago", rekao je.

Uvijek se komunicira kako su Amerikanci, Australci i gosti iz Velike Britanije među najpoželjnijima.

"Pa to su gosti koji u prvom redu imaju više sredstava za potrošnju u samoj destinaciji, to su gosti koji nama odgovaraju i ponašanjem, u velikoj većini, mi nemamo ono što imaju neke druge destinacije, puno tih mladih koji onda rade probleme, u nas je struktura drugačija. Mislim da osjećaju poštovanje prema gradu kao takvome", poručio je.

Za Dubrovnik se uvijek tvrdi da je skup, ali turistima se izgleda i ne čini tako.

"Mi imamo ankete i nenamo slučajeve da se pretjarnio žale. Radit ćemo jednu anketu kroz rujan i imat ćemo još neke rezultate. Mislim da opća percepcija grada nije da je preskuo, barem to gosti ne kazuju javno. Dubrovnik ima svoju cijenu. Dubrovnik je jedan od najjačih svjetskih brendova, ne samo Hrvatskih i prema tome mislim da su ljudi spremni platiti određenu cijenu da bi u Dubrovnik došli. Dubrovnik je mjesto koje se mora posjetiti jednom u životu", rekao je za kraj.

