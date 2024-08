Turisti zgroženi s onim što se događa u mjestu na našoj obali: Svinje danima slobodno šeću, rovare po smeću, ulaze u dječji park...

Turisti imaju što vidjeti u naselju pokraj Poreča. Dvije domaće svinje već danima lutaju ulicama Červar-Porata. Jedu, ljenčare, spavaju i slobodno šetaju centrom grada. Svi se pitaju - do kada?

I jutros je ovaj dobro poznati dvojac u akciji. Svinje stalno oko smeća rovare, onda kad se umore legnu, pa odu na drugu destinaciju.

Malo kroz grad pa do marine.

"Još samo fali da se kupaju, inače sve ovo ostalo koriste. Tako da, na žalost nije lijepo, šta možemo, netko ne radi svoj posao. Nitko ne poduzima ništa, to je stvarno jedan minus!", kaže Zoran iz Červar-Porata.

Koriste dječji park, dvorišta, pogoste se po gradu. Pa site odspavaju u centru. I to na madracima.

"Malo je to atraktivno, ali nije to zgodno. Kreću se slobodno tu među ljudima, djecom, nemaju kontrole, jedu otpatke, mogu svašta napraviti lošega", dodaje Zoran.

A gdje je to, tu negdje? Tik do dječjeg parka. Kažu mještani, to im je jedno od dražih mjesta za odmor.

"Leže ono, hrču. Ne boje se ljudi? Pa ne boje se ljudi. Tu se djeca igraju, nije šala. Jer životinja reagira instinktivno, ne daj Bože da se desi nekom djetetu nešto", kaže Gino iz Červar-Porata.

Iz grada Poreča kažu – upoznati smo sa slučajem, a naši su komunalni redari već ranije to prijavili nadležnim institucijama, odnosno – veterinarskoj inspekciji.

Iz Državnog inspektorata na to odgovaraju:

"S obzirom na to da nam se jedinica lokalne samouprave obratila da nema mogućnost uklanjanja životinja prema Zakonu o zaštiti životinja te s obzirom na afričku svinjsku kugu, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, izdali smo rješenje lovoovlašteniku da izvrši odstrel.“

O ovim svinjama raspisali su se i slovenski mediji. Navode kako su turisti ogorčeni scenama u središtu mjesta, te kako su domaći stanovnici ljutiti jer im se mjesto pretvara u smetlište.

I da ovako, svakodnevno odbačen otpad pokraj podzemnih spremnika je samo švedski stol za ovaj duo koji tjednima luta ulicama Červar-Porata.

