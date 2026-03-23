Anđelka u invalidskim kolicima udario automobil i ubio ga, prijatelji slomljeni: "Bio je naša vesela nota, naš vedri glas"

Strašna prometna nesreća zavila je Donju Zelinu u crno. U naletu automobila smrtno je stradao 44-godišnji muškarac u invalidskim kolicima. Od preminulog Anđelka danas se s tugom opraštaju prijatelji i kolege, a na društvenim mrežama emotivnu poruku uputila je Udruga Srce Zelina čiji je Anđelko bio član.

“S neizmjernom tugom i slomljenog srca još uvijek se pokušavamo miriti s činjenicom da nas je zauvijek napustio naš dragi i dugogodišnji član Anđelko Žagar koji je jučer tragično izgubio svoj život.

Teško je pronaći riječi koje mogu opisati bol i prazninu koju je ostavio iza sebe. Anđelko nije bio samo član naše udruge – bio je naša vesela nota, vedri glas, primjer hrabrosti i snage, oslonac, prijatelj i osoba koja je svojom toplinom, humorom i iskrenim osmijehom doticala svakoga od nas. Njegova prisutnost činila je našu zajednicu boljim mjestom, a njegov primjer neovisnosti i snalažljivosti bio je poticaj mnogima.

Zauvijek ćemo pamtiti njegovu vedrinu i spremnost da svoje veselje podijeli sa svima. Ostat će živ u našim uspomenama, u svakoj pjesmi, u svakoj šali, svakom susretu i u svakom trenutku koji smo kroz ove godine zajedno podijelili. ❤️

U ovim nezamislivo teškim trenucima, naše misli i molitve su uz njegovu obitelj i sve koji su ga voljeli.

Dragi naš Anđelko, hvala ti na svemu. Nedostajat ćeš nam na svakoj fešti, u svakoj noti, svakom smijehu, svakom zagrljaju, svakoj fori, svakom pogledu i svakom tvoje ‘vidimo se’. Vidimo se uistinu dragi Anđelko tamo gdje glazba i smijeh nikada ne prestaju.

Počivao u miru. Tvoji Srcaši”, stoji u objavi na Facebooku.

Završen očevid

O detaljima strašne nesreće oglasila se i policija, koja je izvijestila kako je na Anđelka, koji se u nedjelju navečer kretao kolnikom u invalidskim kolicima označenima reflektirajućim prslukom, naletio 22-godišnji vozač koji nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti.

Nesreća u Donjoj Zelini Foto: Igor Kralj/Pixsell

Nesreća se dogodila oko 20:30 sati u mjestu Donja Zelina. 22-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Ford zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Donjozelinskom ulicom u smjeru jugozapada.

Dolaskom do kućnog broja 147 nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste zbog čega je prednjim dijelom vozila naletio na stražnji dio osobnog prijevoznog sredstva električna kolica za kretanje osobe s invaliditetom, na kojima se na stražnjem dijelu nalazio reflektirajući prsluk.

Električnim kolicima kretao se 44-godišnjak ispred osobnog automobila, sredinom kolnika u istom smjeru te je na glavi imao zaštitnu kacigu koja nije bila uredno pričvršćena.

Od siline naleta 44-godišnjak je pao na kolnik, dok je na invalidska kolica, koja su odbačena na južnu kolničku traku, automobil naletio prednjim dijelom. 44-godišnjak je u nesreći smrtno stradao, a 22-godišnji vozač je uhićen zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.