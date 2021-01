Svaki korisnik plina u kućanstvu u Hrvatskoj ima svog opskrbljivača. Ako do sada niste sklopili ugovor s novim opskrbljivačem, plinom vas opskrbljuje onaj u obvezi javne usluge ovisno o području vašeg stanovanja. Želite li to promijeniti ili se pak vratiti javnom opskrbljivaču, to možete učiniti besplatno u tri koraka.

Opskrba plinom za kućanstva može se obavljati kao regulirana javna usluga ili kao tržišna djelatnost. Javna usluga opskrbe plinom podrazumijeva regulirane uvjete opskrbe i regulirane cijene koje propisuje HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija). Tržišna usluga podrazumijeva pak slobodno međusobno ugovaranje načina, uvjeta i cijene opskrbe uvažavajući opće uvjete opskrbe i zaštitu potrošača. Ako do sada niste sklopili ugovor s novim opskrbljivačem, plinom vas opskrbljuje onaj u obvezi javne usluge ovisno o području vašeg stanovanja.

Kao potrošač plina plaćate korištenje plinskog sustava i potrošeni plin. Naknade za korištenje plinskog sustava i ostale naknade su regulirane i na njima se ne mogu ostvariti uštede. S druge strane, potrošeni plin je energija koju vam isporučuje opskrbljivač, pa tu možete uštedjeti.

Zahvaljujući novim okolnostima na tržištu plina i promijeni zakonodavnog okvira otvara se prostor za konkurentniju ponudu novih i jeftinijih proizvoda kakav je i hepi plin.

hepi plin (Foto: HEP)

To nas sigurno vodi prema povećanju broja ugovora o opskrbi po tržišnom principu, a pri tome valja znati sljedeće:

Postupak promjene opskrbljivača je besplatan, a broj promjena opskrbljivača plinom nije ograničen. Novi postupak ne možete pokrenuti jedino ako već imate postupak promjene opskrbljivača u tijeku.

Kupac iz kategorije kućanstvo uvijek se može vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge. No pri tome treba paziti na stavke iz aktualnog tržišnog ugovora koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora. Primjerice, ako ugovor o opskrbi s postojećim opskrbljivačem sadrži određene pogodnosti kao što su popusti ili pokloni, ugovor može sadržavati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti ako se raskida prije ugovorenog roka.

Postupak promjene opskrbljivača plinom može se prekinuti ako krajnji kupac želi odustati od promjene opskrbljivača plinom ili u slučaju da krajnji kupac na dan početka promjene opskrbljivača ima dospjele, a neplaćene račune za potrošeni plin.

Iako percipirano prvenstveno kao društvo koje se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom električne energije, plinsko poslovanje postalo je značajan dio ukupnog poslovanja HEP grupe. Uz regulirani dio koji se odnosi na djelatnost HEP Plina u javnoj usluzi distribucije i opskrbe plina te ulogu HEP-a d.d. kao opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, unutar Grupe aktivan je i tržišni segment poslovanja. Uz nabavu plina za potrebe proizvodnje električne energije te prodaju HEP Plina kupcima kategorije poduzetništvo po tržišnim uvjetima odnedavno je u ponudi i proizvod hepi plin namijenjen kupcima kategorije kućanstvo.

Svom kućanstvu možete osigurati najnižu cijenu plina na tržištu ugovaranjem opskrbe plinom prema tržišnim uvjetima. To možete učiniti jednostavno i besplatno u tri koraka:

1. Popunite obrazac za promjenu opskrbljivača plinom

2. Obrazac pošaljite željenom opskrbljivaču

3. Potpišite Ugovor o opskrbi