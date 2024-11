Što znamo tri mjeseca nakon tragedije na trajektu Lastovo? "Ne možemo se praviti blesavi i kao da se ništa nije dogodilo"

Tri mjeseca od pada rampe, smrtonosnog za trojicu pomoraca, nitko ne nudi službene odgovore o uzrocima nesreće trajekta Lastovo. Traju istrage.



"Očito premijer neće da mu drugi diktiraju, nego hoće da smijeni kad on hoće da smijeni", smatraju iz Sindikata pomoraca. Struka proziva čitavu Jadrolinijinu upravu i pita se što se još uvijek čeka.



"Njihova ostavka uopće nije upitna, ona treba doći, ali nismo sigurni da Jadrolinija može izdržati ovoliko vremena i da možemo čekati toliko da taj nacrt napokon postane ono što treba biti, a to je - evidentni dokaz da je ova Uprava nekompetentna i da je treba smijeniti", kazao je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hravatske.



I politika podsjeća na neslužbeno izvješće i dio dokumenta koji problematizira sustav sigurnosti Jadrolinijih brodova i u kojem se Davida Soptu navodi kao osobu odgovornu za to.



"Da predsjednik Uprave i Uprava imaju imalo odgovornosti i morala, trebali su ostavku ponuditi isti dan kad se tragedija dogodila, a ne nas uvjeravati kako je u sustavu sve super", upozorila je Ivana Marković, potpredsjednica saborskog Odbora za promet.



"Mogu svaki dan sazivati sjednicu, ali ništa novog nemam. Iz DORH-a ništa nije došlo da znamo tko je krivac, ali netko mora biti kriv. Tri ljudska života, tri mornara su poginula, netko mora biti kriv", rekao je Stipo Mlinarić, predsjednik saborskog Odbora za promet.



Krivce traže i u Mostu. I njihova je inicijativa na čekanju. Pokrenuli su interpelaciju, tražili da se u Saboru raspravlja o stanju u Jadroliniji.



"Krpaju rupe i vjerojatno čekaju još koji mjesec da kažu - evo sve funkcionira, ali ništa ne funkcionira. Ne možete nakon velikih tragedija nešto popraviti i reći - sad ćemo se praviti blesavi, ništa se nije dogodilo. Itekako se dogodilo", rekao je Mostov Marin Miletić.



Nitko iz državnog brodara danas ne izlazi pred kamere. Kažu da ne znaju kada će završiti istrage koje se vode, ali oni ne dangube i provjeravaju. "Trenutačno se nalazimo na početku remontnog razdoblja kada će cijela flota od 59 brodova proći redovite preglede, uz koje su ove godine u planu posebne kontrole rampi te sustava za njihovo podizanje i spuštanje", najavljeno je iz Jadrolinije.



I ministar mora, prometa i infrastrukture te potpredsjednik Vlade Oleg Butković nedavno je "spuštao loptu", ali poslao i jasnu poruku: "Sustav treba funkcionirati u samoj Jadroliniji, istraga će nam dati odgovore na sva ta pitanja, a na nama je, na Upravi, ali i na Ministarstvu, budući da sam predsjednik Skupštine, da radimo sve da nam se to više nikada ne dogodi i da taj sustav sigurnosti bude što bolji."



Ali ni on o tome nije htio govoriti javno. Ostaju zakopčani dok se istrage ne privedu kraju, kad god to bilo.

