Znakovitu poruku premijer je danas poslao i ministru Lovri Kuščeviću, koji se zapetljao u opravdavanju afera s nekretninama koje mu pripisuju. A HDZ-u oko te teme jasna poruka stiže i od HNS-a.

Već su se čuli, ali šef Vlade tek će obaviti ozbiljniji razgovor s Lovrom Kuščevićem. Iz Bruxellesa poručuje kako želi odgovore oko propusta i priče s nekretninama.

"Sastat ćemo se, pitat ću ga što se zbiva, objasnit će mi, koliko ja vidim to su sve neki događaji ne baš od jučer, ali obavit ćemo razgovore, na njemu je da to objasni. Ja te informacije nemam. Ovo su stvari koje on, mislim da će razjasniti očekujem od njega da javno to i detaljnije objasni, ako je problem koliki je, a ako je to neka sitnica, to je nešto drugo", kazao je premijer.

Zašto godinama u katastar nije prijavio kuću koju izajmljuje? Kakvo je to zdanje s okućnicom nastalo iz peradarnika? Političku odgovornost danas ne spominju, ali sve bi se to moglo postaviti i za istim stolom u Vladi.

HNS poslao HDZ-u jasnu poruku

Dio Plenkovićevih koalicijskih prihvatio je objašnjenje ministra uprave, ujedno i političkog tajnika HDZ - a. Dio će, kažu nam, svoj stav tek donijeti. No, zato u HNS - u traže da se premijer ozbiljno pozabavi ovim pitanjem. I HDZ - u šalju jasnu poruku.

"Svi se moraju držati zakona i pravila, a pogotovo osobe na javnoj funkciji, poput ministara koji moraju biti primjer drugima. Tražit ćemo objašnjenje situacije na idućem koalicijskom sastanku", poručuju iz HNS-a.

Manje sreće šira obitelj Kuščević imala je i s privatnim poslom. Tvrtke u njihovom vlasništvu bile su na listi poreznih dužnika. A ne samo da tri godine zaredom nisu ispunjavali obvezu i objavili godišnja financijska izvješća, već je iz dostupnih dokumenata s Trgovačkog suda u Splitu vidljiv i višemilijunski dug.

SDP bi mijenjao i postrožio zakon.

"Da prilikom stupanja na dužnost svaki od ministara ili bilo koji drugi dužnosnik mora proći provjeru Porezne uprave da bi se vidilo je li ta imovina stečena na transparentan način, jer ovo je nedopustivo", kazao je Gordan Maras, saborski zastupnik SDP-a.

Imovinska kartica Kuščevića pod povećalom

Imovinska kartica jednog od imućnijih ministara u Vladi sada je pod povećalom na ovoj adresi.

"Provjeravaju se svi podaci koje je dužnosnik naveo. Ako se utvrdi nesklad po zakonu će se tražiti da se o tome očituje. Nakon očitovanja, odlučuje se hoće li se pokrenuti postupak!", poručili su iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za Dnevnik Nove TV.

Kuščević nije prvi Plenkovićev ministar, koji je na sličan način prekršio zakon. Samo rijetki su s te funkcijenakon pritiska javnosti i otišli.

