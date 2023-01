Zagrebački holding javio je kako zbog intervencije vatrogasaca tramvaji ne prometuju preko Kvaternikovog trga. Doznali smo zašto.

"Zbog intervencije vatrogasaca obustavljen je tramvajski promet Maksimirskom ulicom u smjeru Dupca. Tramvaji linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do Kvaternikovog trga, dok iz smjera Dupca prometuju do Dubrave te se kroz tramvajsko spremište vraćaju natrag u Dubec. Uvedena je supstitucija autobusa Maksimirskom do Dubrave", objavio je Zagrebački holding.

Zagrebačka policija kazala nam je kako su vatrogasci na terenu i rade na saniranju fasade na jednom napuštenom objektu. Radove su vatrogasci počeli jutros, ali morali su ih prekinuti jer je u objektu pronađeno tijelo.

Policija kaže kako nije bilo tragova kaznenog djela, a vatrogasci su nam kazali kako su nastavili skidati fasadu.