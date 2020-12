Bliže se božićni blagdani kada dio građana koristi dopuštena i nedopuštena pirotehnička sredstva. Tri teško i jedanaest lakše ozlijeđenih osoba rezultat su prošlogodišnjeg slavlja koje je krenulo po zlu. Zato su iz MUP-a i ove godine najavili akciju "Mir i dobro".

U gradovima diljem Hrvatske već se čuju pucnjevi petardi. Bliži se blagdansko vrijeme, kada dio ljudi uživa u korištenju pirotehnike. Mnogi zaboravljaju da posljedice mogu biti kobne, kao prošle godine.

"Tjelesne ozljede od pirotehničkih sredstava dobilo je šestero djece do 14 godina, jedan maloljetnik od 14 do 18 godina te četiri punoljetne osobe. Propucano je 11 objekata", rekao je Tomislav Vukoja iz protueksplozijske službe Ravnateljstva policije.

Dio građana ne podržava korištenje pirotehnike. Smatraju da postoje ljepši načini iskazivanja veselja i manje opasni, pogotovo za djecu.

"Ima roditelja koji to kupuju svojoj djeci te daju svojoj djeci da sami barataju petardama. Smatram da to nije u redu", rekla je Riječanka Dragana.

"To je preopasno za klince od pet, šest ili deset godina, tako da sve mora biti pod nadzorom", kaže Mirko iz Zagreba.

Policija je danas najavila već tradicionalnu akciju "Mir i dobro", kojoj je cilj spriječiti korištenje petardi i oružja. Stoga ponovno pozivaju na vraćanje ilegalnog oružja.

"Cilj je potaknuti građane na predaju kako ne bi dovodili sebe ili druge u opasnost s tim oružjem i da ne bi slučajno takvo oružje završilo u nekim kriminalnim radnjama", tvrdi Mario Salopek iz Službe prevencije Ravnateljstva policije.

Još ove godine moći će se koristiti određene jače kategorije pirotehnike, a od 2. siječnja stupa na snagu stroži zakon, no za neke i dalje preblag.

"Druga stvar je vatromet koji se radi u gradu. To je sasvim druga kategorija i mislim da je to OK, a s petardama se ne slažem baš najviše", kaže Miljenko, Rijeka.

Ljubitelji pucnjave i vatrometa ipak neće ostati potpuno uskraćeni.

"Dopušteno je da se eksplozivna pirotehnička sredstva smiju koristi od 27. prosinca do 1. siječnja. Također, smiju ih koristiti samo osobe starije od 18 godina", rekao je Vukoja.

MUP-ova akcija očito daje rezultate jer prošle je godine tijekom blagdana ozlijeđeno 14 osoba, troje teže i 11 lakše. Za usporedbu, prije tri godine ozlijeđene su 34 osobe, od čega čak 20 djece.

"Najčešće ozljede prouzrokovane petardama od kojih djeca danas nastradaju jesu opekline ruku i lica. Slijede razne eksplozivne ozljede koje uništavaju kožu, mišiće, tetive i kosti. U otprilike deset posto slučajeva ozljede su toliko jake da moramo amputirati prste, pa čak i cijele šake. Ta djeca u ranoj dobi ostanu doživotni invalidi te kasnije imaju problema s izborom zanimanja", rekao je za Novu TV Nado Bukvić, dječji kirurg.

