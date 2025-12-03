Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
akcija USKOK-a

Traje istraga nakon Mikulićeva pada, Turudić šuti o detaljima: "Nikome se ništa nije dojavljivalo..."

Piše Ivana Pezo Moskaljov/DNEVNIK.hr, 03. prosinca 2025. @ 18:56 komentari
Andrija Mikulić
Andrija Mikulić Foto: Dnevnik Nove TV
U zatvoru su već nakon velike USKOK- ove akcije bivši glavni državni inspektor i njegov kum iz ministarstva gospodarstva - nakon što su ih prokazali vlasnici kamenoloma, pa se sada brane sa slobode. Pitanje je kamo će istražitelje odvesti istraga u aferi za koju vjeruju da je podmazana mitom.
Najčitanije
  1. Danilo K.
    SLAŽE SE MOZAIK UBOJSTVA

    Ovo je brutalno ubijeni sin političara: Mučili su ga i živog zapalili u Mercedesu
  2. Policija, ilustracija
    Tragedija

    Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
  3. Volodimir Zelenski
    MIROVNI PLAN

    Kremlj se oglasio nakon sastanka s Amerikancima. Zelenski zavapio: "Bojim se..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
nova obveza
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
Grlić Radman posjetio Washington, Puljić: "Ovo je imalo posebnu težinu, a bio je i zanimljiv ručak sa srbijanskim ministrom"
energetska sigurnost
Grlić Radman posjetio Washington, Puljić: "Ovo je imalo posebnu težinu, a bio je zanimljiv i ručak sa srbijanskim ministrom"
Filmski novac ponovno u optjecaju: Evo kako prepoznati lažne novčanice
Upozorenje policije
U optjecaju ove godine više od 3000 lažnih novčanica: Prepoznati ih možete u tri koraka
Hoće li se kazniti oni koji su širili lažne vijesti o časnoj sestri? Reagirao i Turudić
Oglasio se Turudić
Slijede li kazne za lažne vijesti o časnoj sestri? "Ovakvo huškanje i mržnja moraju prestati"
Traje istraga nakon Mikulićeva pada, Turudić šuti o detaljima: "Nikome se ništa nije dojavljivalo..."
akcija USKOK-a
Traje istraga nakon Mikulićeva pada, Turudić šuti o detaljima: "Nikome se ništa nije dojavljivalo..."
Vojni transporter sletio s ceste u Sloveniji
Slovenski 6X6 Valuk
FOTO Nesreća nakon obuke: Vojno vozilo sletjelo s ceste, ima ozlijeđenih
Danilo K.: Ukrajinac koje je ubijen u Beču. Policija objavila detalje
SLAŽE SE MOZAIK UBOJSTVA
Ovo je brutalno ubijeni sin političara: Mučili su ga i živog zapalili u Mercedesu
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
Tragedija
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
Udruge za mentalno zdravlje nakon slučaja časne sestre
Apelirali
Udruge za mentalno zdravlje nakon slučaja časne sestre: "Riječ je o privatnoj tragediji osobe u psihičkoj krizi"
Alarmantno stanje u Njemačkoj! "Gubimo tlo pod nogama, ovo je slobodni pad"
stiglo upozorenje
Alarmantno stanje u Njemačkoj: "Gubimo tlo pod nogama, ovo je slobodni pad!"
Zelenski: Bojim se
MIROVNI PLAN
Kremlj se oglasio nakon sastanka s Amerikancima. Zelenski zavapio: "Bojim se..."
"Tukao ju je satima. Mogla je biti još jedna u nizu Aldina, Nizama...": Ženu brutalno napao bivši dečko, majka objavila potresne detalje
užas u BiH
UZNEMIRUJUĆE "Tukao ju je satima. Ostavili su je u rukama mučitelja": Bivša konzulica objavila kako joj je pretučena kći
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
Tragedija
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
Danilo K.: Ukrajinac koje je ubijen u Beču. Policija objavila detalje
SLAŽE SE MOZAIK UBOJSTVA
Ovo je brutalno ubijeni sin političara: Mučili su ga i živog zapalili u Mercedesu
Izvučen je Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Izvučen je Eurojackpot! Pogledajte kamo ide veliki dobitak
show
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
zabava
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Buvljak u Srbiji nasmijao društvene mreže! Pogledajte što prodaju
Urnebesno
Buvljak u Srbiji nasmijao društvene mreže! Pogledajte što prodaju
tech
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Mnogi nisu svjesni
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Neočekivani problemi
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
Zanimljivo i zabrinjavajuće
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
sport
VIDEO Fulham je u zadnjoj minuti već krenuo slaviti gol za 5:5, Joško Gvardiol je rekao - ne može!
JUNAK UTAKMICE
VIDEO Fulham je u zadnjoj minuti već krenuo slaviti gol za 5:5, Joško Gvardiol je rekao - ne može!
Užasna vijest iz Dinama: Mateo Lisica ima monokuleozu
Čeka ga pauza
Užasna vijest iz Dinama: Krilni napadač ima mononukleozu
Gvardiol junak lude Cityjeve pobjede: Pogledajte što o Hrvatu pišu Englezi
Fenomenalna reakcija
Gvardiol junak lude Cityjeve pobjede: Pogledajte što o Hrvatu pišu Englezi
tv
MasterChef: Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
NAPUSTIO MASTERCHEF
Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
MasterChef: Mark se u stres testu fokusirao samo na jednu stvar: "Cilj je izbaciti Otta van!"
NIJE USPIO
Mark se u stres testu fokusirao samo na jednu stvar: "Cilj je izbaciti Otta van!"
MasterChef: Tikvica je presudila! Jurica Jurašković napustio MasterChef
SRČANI BORAC!
Tikvica je presudila! Jurica Jurašković napustio MasterChef
putovanja
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
U carstvu dingača
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno kompliciranja i truda: 7 jela savršenih za zimu za svaki dan ovoga tjedna
novac
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
Parlament, Vijeće i Komisija složni
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
lifestyle
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Čitateljice birale koje ime im je ljepše - Lucija ili Mia
REZULTATI ANKETE
Nešto se promijenilo u 2025.: Ovo ime ponovno dokazuje da je – bezvremensko
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
sve
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene