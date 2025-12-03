Traje istraga nakon Mikulićeva pada, Turudić šuti o detaljima: "Nikome se ništa nije dojavljivalo..."

Dok su Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić u Remetincu tužitelji ne miruju. Glavni, Ivan Turudić, šuti o detaljima istrage. I uvjerava - nisu ni znali što im se sprema.



"Niti jedan od okrivljenika nije do zadnjeg trenutka, do uhićenja, znao da će biti uhićen i da se protiv njega vodi postupak. Zato s indignacijom odbacujem sve insinuacije da se nekome nešto dojavljivalo. Imajući u vidu činjenicu da su nam mjere i posebne dokazne radnje bile pred istekom, krenuli smo u akciju i uspješno smo izrealizirali", rekao je Turudić.

Ivan Turudić Foto: Dnevnik Nove TV

Bivšeg državnog inspektora tajno su pratili, a podjelu mita snimili. USKOK sada želi dokazati ozbiljne optužbe - pogodovanje kamenolomima u inspekcijskim nadzorima s najmanje 190 tisuća eura mita, ali i mesom.

Andrija Mikulić Foto: Dnevnik Nove TV

Njihovi, ali i odvjetnici dvojice suoptuženika i kamenolomaca su u srijedu bili bez komentara. Ivica Vugrinec i Goran Večković brane se sa slobode.



Josipa Šinceka, jednog od osumjičenih u aferi s opasnim otpadom nema na popisu od 22 svjedoka koje žele ispitati. Do sada se branio šutnjom, ali sada želi iznositi obranu. Tvrdi kako i on ima kompromitirajuće podatke protiv Mikulića. Još čeka USKOK-ov poziv.

Josip Šincek Foto: Dnevnik Nove TV

Na čekanju je i sanacija ilegalnih odlagališta, kažu Ličani.



"Smatramo da ona ide presporo, da je komunikacija državnih tijela koja sve provode nedovoljno jasna. Znamo da postoje analize otpada, ali još uvijek svi oni koji ih posjeduju ne govore građanima i ne informiraju o stvarnim opasnostima oko otpada", rekao je Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.



Nisu ovo jedina pitanja na koja nema odgovora nakon što je u lovu pao sada bivši državni inspektor. Dnevnik Nove TV poslao je upit Ministarstvu gospodarstva, ali još se ne zna što će biti s odlukama i dozvolama koje je Mikulić 'ispod stola' dogovarao s Krasićem - donedavnim načelnikom sektora za rudarstvo. I hoće li tražiti reviziju!



Državni inspektorat je Vlada premijera Andreja Plenkovića vratila nakon što ga je 2014. ukinula ona koju je vodio Zoran Milanović.

Ideja da sve inspekcije budu istim krovom, kaže bivša ministrica graditeljstva - bila je pogrešna.



"Imao je prevelike ovlasti, znali smo tad, ja sam bila protiv toga da bude glavni državni inspektor jer svojim dotadašnjim radom nijednim argumentom nije ukazao povjerenje da bi mogao dobro raditi taj posao, čak štoviše", poručila je Anka Mrak Taritaš.



Isti dan kada je smijenjen, Mikulić je ostao i bez posla u Inspektoratu u kojem ga sada mijenja zamjenik Ivan Samac - do drugačije odluke.