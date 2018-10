Svaki trag 21-godišnjem Franji Vrčkoviću gubi se nakon što je, na kraju radnog dana, kraj ceste zaustavio svoj traktor i, prema riječima svjedoka, dobrovoljno ušao u sivi automobil koji ga je odvezao u smjeru Kerestinca. Nestanak je dignuo na noge sve – obitelj, mještane, policiju, vojsku, no potragu je promijenio jedan poziv upućen njegovoj obitelji.

Nepoznati muškarac tražio je 330 tisuća tadašnjih maraka u zamjenu za Franju. Policija je u kući Vrčkovića instalirala tzv. lovac, uređaj koji prati s kojeg broja dolazi poziv. No nakon prvog poziva otmičari su se prestali javljati. Istražitelji najprije nisu vjerovali da je zaista riječ o otmici, već da netko pokušava iskoristiti nestanak mladića kako bi se domogao novca.

Više od šest mjeseci istražitelji su bili bez ikakvih korisnih tragova, sve do jednog popodneva kada je u obiteljskoj kući Franjinih roditelja zazvonio telefon. Policija je pomoću lovca u kući Vrčkovićevih zaključila da je poziv upućen s telefonske govornice. Jedan od policijskih timova u blizini govornice zatekao je dvojicu muškaraca, od kojih je jedan, Ivan Sokolčić, već ispitan zbog nestanka Franje Vrčkovića.

Progovorio partner u zločinu

Njegov partner u zločinu pred kamerama je prvi put progovorio o suradnji s Ivanom. U prljavi posao upustio se zbog ''nagrade'' od 100.000 maraka, a on je ''samo'' obavljao pozive jer se Sokolčić zbog govorne mane bojao da će ga lako prepoznati. ''Meni je bilo super kad je policija ušla u tu priču, koliko god je mene čekala neizvjesnost zatvora, ali sam u međuvremenu shvatio s kakvim likom imam posla. Naravno da mi je žao i sad. Zato što nisam takav čovjek, išao sam za novcem. Bio sam malo pohlepan i lakom. Na kraju priče, za mene se to dobro i završilo. Mogao sam nastradati kao i mnogi drugi iz te priče'', ispričao je ucjenjivač.

Ivan Sokolčić i njegov pomagač proglašeni su krivima za kazneno djelo iznude obitelji nestalog Franje. Ivan je osuđen na dvije godine, a pomagač, koji je obavljao telefonske pozive, dobio je 14 mjeseci zatvora.

Franjin nestanak nije bio jedini slučaj nestale osobe povezan s imenom Ivana Sokolčića. Slatkorječivi Ivan još 1989. godine u svoju je mrežu ulovio i imućnu Natašu Vučković, za čije je roditelje radio kao vozač. Nataša se zaljubila, a mladi par ubrzo se oženio. Idila je trajala nekoliko mjeseci, sve do Božića iste godine, kada se Nataši gubi svaki trag.

Nestala bez traga

Ivan je Natašinoj majci rekao da je odlučila otići u Njemačku. Kako nije sa kćeri mogla stupiti u kontakt, Natašina majka prijavila je nestanak policiji. Istražitelji su ustanovili da je Nataša podnijela kaznenu prijavu protiv Ivana Sokolčića jer je bez dozvole uzeo namještaj iz obiteljske kuće, a Nataši se gubi svaki trag netom prije nego što je trebala dati iskaz policiji.

Svi tragovi policiju su vodili u slijepu ulicu. Ponašanje supruga nestale bilo je u krajnju ruku začuđujuće. ''Sumnjiv je bio zbog velike sklonosti prema stjecanju materijalnog bogatstva'', istaknuo je istražitelj Adem Mulahmedović. Iako je već imao novi život i novu obitelj, Ivan Sokolčić obratio se istražiteljima da ipak što prije pronađu njegovu Natašu. Optužbe da je on krivac za Natašin nestanak smetale su mu u novom, sretnom životu.

Napisao je molbu u kojoj je krivnju pokušao svaliti na obitelj nestale Nataše. ''Na njoj su se vidjele promjene. Bila je tiha i potištena. U toj familiji Natašu nitko nije volio, nego se svi boje što će biti s njezinom imovinom'', stoji, između ostalog, u Sokolčićevu pismu policiji. Istražitelji nisu imali nikakve konkretne informacije koje bi ih odvele do misteriozno nestale Nataše Sokolčić, sve do poziva iz Švedske koji je otkrio tajnu čuvanu više od devet godina.

Istinu otkrio sin

Sokolčićev sin, koji je s majkom tada živio u Švedskoj, odlučio je otkriti istinu o svome ocu. Opisao je kako je Natašu njegov otac hladnokrvno ubio u podrumu kuće u kojoj su živjeli, a onda pozvao njega da mu pomogne riješti se tijela. Natašino tijelo Sokolčić je sa sinom zakopao u šljunčanu rupu na autocesti prema Zaprešiću. Dok je jedna policijska ekipa bezuspješno tražila Natašino tijelo, drugi tim bio je na putu da privede Ivana Sokolčića. Iako je sin detaljno opisao svaki potez koji je učinio s ocem prilikom rješavanja tijela svoje maćehe Nataše, zbog nedostatka dokaza Ivan Sokolčić pušten je na slobodu. Sve čime je policija raspolagala bile su samo indicije, sve do trena kada ponovno dolazi do preokreta u istrazi.

Glavni policijski inspektor Marko Amidžić priča kako se, gledajući navijače zagrebačkoga nogometnog kluba Dinamo kako pokazuju ljudima fotografiju nestalog Franje Vrčkovića, prisjetio da mu je Sokolčićev sin tijekom razgovora rekao da otac zbog teške financijske situacije planira otmicu. ''Nekoliko dana poslije, čitajući novine i analizirajući nestanak i s obzirom na to da je Franjo Vrčković Ivanov susjed, da se bavi iskopinama i ima novca, donekle sam vratio film i došao do zaključka da bi on mogao biti povezan s nestankom'', rekao je Amidžić.

"Nitko od nas ne zna gdje je on"

Franjin nestanak pretvorio se u istragu ubojstva kada je Sokolčićev sin krajem 2003. godine priznao da je Ivan ubio Franju i zvao sina da mu po drugi put pomogne u skrivanju tijela. Kao ni tijelo Nataše Sokolčić, policija nije pronašla ni Franjino tijelo. Zbog toga je u oba slučaja bio najvažniji sinov iskaz.

Autocesta Zagreb – Macelj i dalje krije misterij gdje je okrutni ubojica pokopao tijelo nesretne Nataše Sokolčić. Obitelj nestalog Franje i dalje je u potrazi za tijelom nestalog sina. ''Nitko od nas ne zna gdje je on. Bilo bi najlakše da znamo gdje je da možemo otići zapaliti svijeću ili nešto tako, ali tužno je to da ne znamo ni taj podatak'', riječi su prijatelja nestalog mladića.

Ivan Sokolčić danas u Lepoglavi služi jednu od najstrožih zatvorskih kazni izrečenih u Hrvatskoj. Za dvostruko ubojstvo osuđen je na 37 godina zatvora.

