Od 17. do 22. travnja 2018. na području Republike Hrvatske održava se biciklistička utrka „Tour of Croatia“. Utrka se održava u šest etapa od kojih zadnja, u nedjelju 22. travnja 2018. počinje u Samoboru u 13.10 sati, a završava u Zagrebu oko 16.40 sati.

Na području Policijske uprave zagrebačke biciklisti će se pod pratnjom policije kretati sljedećom trasom:

Samobor

Trg kralja Tomislava, START u 13.10 sati – M. Langa – Mirnovečka – Svetonedeljska – Sv. Nedjelja, dr. F. Tuđmana – M. Stilinovića – Svetonedeljska – Kerestinec, Purgarija – Dekanići – Kerestinečka – Ježdovec, Ježdovečka – Lučko, Puškarićeva – Karlovačka – Zagreb, Jadranska avenija – Rotor Remetinec – Avenija Dubrovnik – Ulica SR Njemačke – Avenija V. Holjevca – Zagrebačka ulica – Velika Gorica, Lj. Posavskog – Matice hrvatske – Trg kralja Petra Krešimira IV. – Trg kralja Tomislava – Šetalište Franje Lučića – Rakarska – Avenija pape Ivana Pavla II. – državna cesta D30 – Čvor Kosnica – državna cesta D30 – Domovinski most – Radnička – Žitnjak – Žitnjak Martinci – Struge III. – Čulinečka – Slavonska avenija – Čvor Ivanja Reka – južni kolnik autoceste A3 prilaz TC IKEA – prometni čvor istočno od TC IKEA, skretanje za Sesvetski Kraljevec smjer sjever – Sesvetski Kraljevec, Strojarska – Bedema ljubavi – Dugoselska – Dugo Selo, Zagrebačka – J. Zorića – Bjelovarska – Zagrebačka – Gornje Dvorište, Ul. Stjepana Radića – Brckovljani, Ul. Augusta Cesarca – Lonjica – Greda – Luka – Vrbovec, Zagrebačka – Sajmišna – Celine – Gaj – Rakovec – Krečaves – Marinovec Zelinski – Šulinec – Sajmišna – Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora – Zagrebačka – Blaževdolska – Donja Zelina – Goričica – Belovar – Žerjavinec, Omladinska – Soblinec – Čvor Popovec – autocesta A4 zapadni i istočni kolnik – Čvor Ivanja Reka – Zagreb, Slavonska avenija sjeverni kolnik – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Miramarska – Mihanovićeva – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – T. Brezovačkog (ulazak u 1. krug) – sjeverni dio Trga sv. Marka – 29.10.1918. – Opatička – Jurjevska – Mlinarska – Vrančićeva – Medvedgradska – Tkalčićeva – Mikloušićeva – Kaptol – Vlaška –Europski trg – Palmotićeva – Boškovićeva – Hebrangova – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – T. Brezovačkog (ulazak u 2. krug) – sjeverni dio Trga sv. Marka – 29.10.1918. – Opatička – Jurjevska – Mlinarska – Vrančićeva – Medvedgradska – Tkalčićeva – Mikloušićeva – Kaptol – Vlaška – Europski trg – Palmotićeva – Boškovićeva – Hebrangova – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – T. Brezovačkog – CILJ na Trgu svetog Marka oko 16.40 sati.

Prije i za vrijeme prolaska utrke promet će na navedenim ulicama biti zatvoren ili otežan, dok će na području Gornjeg grada promet biti zatvoren između 13 i 17 sati, obzirom da se voze dva kruga utrke te je cilj utrke na Trgu svetog Marka.

Vozačima se preporučuje da u vrijeme održavanja utrke izbjegavaju odlazak prema ulicama Gornjeg grada i užeg centra Samobora i Zagreba.

Također, preporučuje se izbjegavanje prometnica na trasi utrke u vrijeme prolaska utrke, a posebno da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se utrka kretati od Samobora prema Kerestincu, Ježdovcu, Lučkom, Jadranska avenija u smjeru Remetinca oko 13.30 sati, Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka, Ulica SR Njemačke u smjeru Velike Gorica oko 13.40 sati, Ulice Matice hrvatske i Ljudevita Posavskog u Velikoj Gorici oko 14.00 sati, velikogorička obilaznica DC D30 u smjeru Domovinskog mosta, naselje Žitnjak, Slavonska avenija od Čulinečke u smjeru čvora Ivanja Reka i TC IKEA, Ulica Bedema ljubavi u Sesvetskom Kraljevcu, cesta između Dugog Sela i Sesvetskog Kraljevca u vremenu od između 13.45 i 14.45 sati, cesta između Vrbovca i Brckovljana, cesta između Vrbovca i Sveti Ivan Zeline u vremenu između 14.30 i 15.30 sati, državna cesta D3 između Sveti Ivan Zeline i Popovca u vremenu između 14.45 i 15.45 sati te kasnije od čvora Ivanja Reka i Slavonske avenije prema centru Zagreba između 15.30 i 16.40 sati.

Zbog održavanja biciklističke utrke u nedjelju, 22. travnja:

od 11.30 do 13.15 sati, zatvorit će se prometu na Trgu kralja Tomislava u Samoboru, a na ostalim ulicama na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska utrke pod pratnjom policije;

od 6 do 17.30 sati u Zagrebu, bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u:

- Gundulićevoj ulici, na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove,

- Ulici T. Brezovačkog, od Mesničke do Trga sv. Marka,

- Opatičkoj ulici, na dijelu od Ul. 29.10.1918. do Demetrove ulice,

- Medvedgradskoj ulici, istočna parkirališta južnije od Vrančićeve ulice,

- Tkalčićevoj ulici od TC „Kaptol“ do Mikloušićeve ulice

od 13 do 17 sati, u Zagrebu, ukinut će se:

- taxi stajalište u Mesničkoj ulici,

- taxi stajalište u Vlaškoj ulici, kod Kurelčeve ulice,

- bus stajalište u Palmotićevoj ulici, južnije od Vlaške ulice;

od 13 do 17 sati u Zagrebu, preusmjerit će se tramvajski promet Ilicom na dijelu od Trga bana J. Jelačića do Frankopanske ulice.

PUZ vozačima preporučuje da u vremenu prolaska utrke koriste obilazne prometnice, npr. Branimirovu ulicu, Aveniju Dubrava, Zagrebačku avenija, Ulicu grada Vukovara i dr.

Građanima se ispričavaju zbog eventualnih čekanja i/ili zastoja koji će se događati zbog provedbi mjera osiguranja navedene profesionalne biciklističke utrke.