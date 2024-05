VIDEO Na sjeveru Jadrana snimljen zračni vrtlog, meteorolog: "To je tornado"

U zaleđu Tršćanskog zaljeva na sjevernom Jadranu u utorak u poslijepodnevnim satima nastao je zračni vrtlog koji je i snimljen. Za sada nema izvješća o šteti.

Prema prvim informacijama, krenuo je na kopno u blizini mjesta Milje, a potom je otišao na Jadransko more, gdje se raspao.

Waterspout reported in the North Adriatic between the town of Muggia and Koper a few hours ago.



Original video shooting from meteoradar

➡️ https://t.co/SXbq5rbWaj pic.twitter.com/XxRu57Gohs