Iznadprosječno toploj jeseni došao je kraj. Severe Weather Europe objavio je model prognoze prema kojoj nas očekuju dva vala zahladnjenja.

Zahladnjenje će doći u dva navrata, odnosno kako će s Arktika duboko do kontinenta stići dva ledena vala. Jedan od njih će se kretati u smjeru istočne Europe, dok će drugi val zahvatiti zapadnu Europu te će tako iznadprosječno topla jesen završiti širom kontinenta, navodi Severe Weather Europe.

Ana Bago, meteorologinja Nove TV rekla nam je kako će u Hrvatskoj zaista doći do zahladnjenja, ali koje je posve uobičajeno za ovo doba godine. "Ono što smo imali do sada je neuobičajeno, no niže temperature koje slijede, sasvim su prikladne za kraj listopada", ističe.

Hladnijim temperaturama koje nas očekuju od nedjelje, pridonijet će vjetar, odnosno bura na Jadranu. Podno Velebita mogući su i olujni udari. U ponedjeljak je pak moguća i orkanska bura.

Temperature će se s proječnih 20, spustiti na 13 do 15 stupnjeva, dok će Gorska Hrvatska bilježiti temperature od 7 do 11 stupnjeva. Gorski kotar i Liku u nedjelju bi mogla zahvatiti susnježica koja je moguća u brdima. Ovakve temperature ostat će do četvrtka, a nakon toga nas očekuje još jedno slično zahladnjenje.