Potpredsjednik Hrvatsko-japanskog kulturnog i gospodarskog društva Tonči Tadić šokiran je atentatom na bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea.

Snimke napada na bivšeg japanskog premijera šokirale su svijet. Shinzo Abe upucan je na predizbornom skupu u gradu Nara dok je držao govor. Hitno je prebačen u bolnicu, a nekoliko sati nakon je preminuo.

Čitav je incident bio posebno šokantan za Tončija Tadića, potpredsjednika Hrvatsko-japanskog kulturnog i gospodarskog društva, kojemu je Shinzo Abe osobno dodijelio najviše japansko odlikovanje - "Red izlazećeg sunca".

Ubijen Shinzo Abe (67): Bivši japanski premijer preminuo u bolnici nakon atentata

"To što se ondje dogodilo mogao bi biti propust osiguranja. No, čemu raditi nauku oko osiguranja ako atentat nije nešto što je politička tradicija. Nara je miran gradić veličine Zadra s gomilom povijesnih spomenika i hramova. Ne vjerujem da je itko mogao naslutiti da će se išta dogoditi", rekao je Tadić za DNEVNIK.hr.

Tadić je poručio kako je cijeli događaj posebice šokantan s obzirom na to da Japan nema tradiciju političkih atentata.

"Toga je u povijesti bilo samo u dva kratka razdoblja, za vrijeme rušenja Šogunata te 1930-ih godina. Tada se radilo o svega nekoliko slučajeva, koji se mogu nabrojati na prste jedne ruke", rekao je.

Stroga regulacija oružja

Za atentat na bivšeg japanskog premijera sumnjiči se 41-godišnji muškarac Tetsuya Yamagami, koji je, prema pisanju stranih medija, policiji rekao kako je to učinio jer nije bio zadovoljan Abeom.

Yamagami je navodno bivši marinac koji je služio u japanskoj vojsci, što je posebno začudilo Tončija Tadića.

Tko je pucao na bivšeg japanskog premijera? Otkriven i motiv suludog čina

"Čovjek srednjih godina očito ima i neko vojno iskustvo. Pitanje je kako je on došao do oružja. Japan ima vrlo strogi zakon o vatrenom oružju i mačevima. Intrigantan podatak je to da je on bio vojnik. Očito je djelovao sam", rekao je Tadić.

Osumnjičenog za napad sada čeka suđenje.

"Ako Abe premine, onda slijedi smrtna kazna. Atentat je izvršen usred bijela dana, hladnokrvno. Razumijem da čovjek može imati suprotne argumente i politička stajališta, ali argumenti se iznose u političkom dijalogu. Argumenti su riječi, a ne meci. Šokantno", rekao je Tadić za DNEVNIK.hr prije nego što je objavljeno da je preminuo Shinzo Abe.

Što čeka japansku političku scenu?

Zasigurno je, rekao je Tadić, kako će unutar vladajuće stranke smrt Shinzu Abea ostaviti prazninu.

"On je i nakon odlaska s funkcije djelovao u formi svojevrsnog počasnog predsjednika s velikim autoritetom. Uspio je promijeniti dosad naoko nepromjenjivu paradigmu, a to je da se Japan i sam mora naoružavati, odnosno da japanska vojska mora biti spremna intervenirati u inozemstvo ako to nalažu saveznici", rekao je.

Osvrnuvši se na budućnost japanske političke scene nakon atentata, Tadić je rekao kako ne treba očekivati ništa spektakularno.

"Liberalno-demokratska stranka vlada sigurnom većinom. Premijer kontrolira stranku iako je u njoj Abe nakon svog odlaska ostao jako utjecajan, kadrovirao je unutar stranke. Od oporbe se na izborima ne može očekivati puno jer je razmrvljena", zaključio je Tonči Tadić u razgovoru za DNEVNIK.hr.