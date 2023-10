Medved iz Osijeka poručio: "Odbacujem svaku povezanost HDZ-a s vlasnikom"

''Što se tiče mjere potpore Vlade i zahtjeva koji će biti upućen od strane grada i županije prema Ministarstvu unutarnjih poslova, jer tako zakon nalaže proceduru, Vlada će sigurno pružiti potporu u skladu s procjenama koje će biti izvršene ovdje na razini grada, odnosno županije'', rekao je Medved.

Upitan za komentar medijskih napisa da je jedan dugogodišnji HDZ-ovac lobirao za vlasnika tvornice Drava International i bio pod zaštitom političkih moćnika, ministar je odgovorio kako ''apsolutno odbija svaku povezanost HDZ-a s vlasničkom strukturom, odnosno odgovornom osobom za ovaj požar''.

Ministar je bio upitan i je li se u nekom trenutku razmatrala evakuacija stanovništva, s obzirom da toksikolozi pretpostavljaju da požar može imati dugoročan utjecaj na zdravlje građana.

''S ciljem kontinuiranog praćenja postavljene su mjerne stanice koje prate razinu zagađenja zraka. Da je za tim postojala potreba, o tome bi javnost bila informirana, odnosno organiziralo bi se da je postojala procjena i potreba'', kazao je.

Ministar zahvalio vatrogascima

Govoreći o tijeku istrage na požarištu, Medved je naglasio da je puno elemenata koji će zahtijevati detaljnu istragu, među kojima su utvrđivanje svih organizacijskih oblika i svih propisa, kao i utvrđivanje svih ranijih nalaza inspektorata, a kako bi se dobila cjelovita slika je li bilo propusta.

''Odgovorne osobe su svo vrijeme dužne pridržavati se propisanih propisa zaštite na radu i zaštite okoliša. U kojoj mjeri je to ovdje bilo činjenica ili je bilo odstupanja, to će utvrditi kroz detaljnu istražnu radnju Ministarstva unutarnjih poslova zajedno sa drugim forenzičarima, bude li za to postojala potreba'', dodao je.

Na pitanje o mogućim financijskim reperkusijama, Medved je rekao kako ne bi prejudicirao razinu troškova, dodajući da će se posljedice požara utvrditi tek po izdimljenju požarišta.

Ministar je nakon posjeta požarišta zahvalio vatrogascima na promptnoj reakciji i pozvao građane Osijeka i stanovnike Osječko-baranjske županije da se drže preporuka vezanih za kretanje na otvorenom i zatvaranja prozora.