Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak da aktualni predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga (ZGH) ima manju plaću od njegove prethodnice koju je postavila bivša vlast, odgovarajući tako HDZ-u koji proziva vlast zbog visokih naknada u HoldingU.

''Članovi uprave Zagrebačkg holdinga izabrani su na javnom natječaju. Svi oni su do sada radili u privatnom sektoru, na manjim plaćama od onih koje imaju sada, upravljaju najvećim javnim poduzećem u Hrvatskoj, jednim od najvećih poduzeća uopće u Hrvatskoj”, istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u izjavi medijima.

Odgovarajući HDZ-u koji od vlasti traži da objavi podatke o izdašnim plaćama i aneksima ugovora novog rukovodstva Holdinga, Tomašević je otkrio da Ivan Novaković, koji je aktualni predsjednik uprave Holdinga, ima nižu plaću nego što je imala bivša predsjednica uprave Holdinga, Ana Stojić Deban.

“Sve te priče o nekim, ne znam kakvim pravima, u odnosu na njihove plaće koje su ionako niže od tržišnih u privatnom sektoru, a naslijedili su Holding koji nikad nije bio u većim problemi, meni je potpuno bespredmetno”, poručio je Tomašević.

Aktualni sat zagrebačke Gradske skupštine započeo je u četvrtak nešto kasnije nego inače, a Skupštini je trebalo više od dva sata da utvrdi dnevni red, zbog stanki koje su tražili zastupnici iz različitih razloga.



Članica Povjerenstva upozorila na, kako tvrdi, nedemokratski postupak donošenja Programa za mlade

Dijelom i zbog e-maila koji je jutros stigao gradskim zastupnicima u kojemu članica Povjerenstva za izradu programa za mlade Dora Miketek tvrdi da je program donesen nedemokratski. Miketek, inače potpredsjednica Savjeta za mlade grada Zagreba, istaknula je da u verziji Programa za mlade koje je predložilo povjerenstvo, nije bilo izraza “osobe koje menstruiraju”, već je umjesto toga stajalo “mlade djevojke i žene”.

Zbog svega su HDZ, kasnije i Stranka rada i solidarnosti tražile stanke od ukupno 45 minuta, tražili su i da se točka makne s dnevnom reda jer je donesena “nedemokratski”.

No, Tomašević je na takve prozivke odgovorio kako je povjerenstvo bilo zaduženo tek za izradu drafta tog programa, nakon čega je o njemu održana Tematska sjednica Odbora za mlade.

“Onda je gradski ured utvrdio konačan prijedlog kojeg sam ja poslao u Skupštinu. Predlagatelj nije povjerenstvo, nego ja”, istaknuo je Tomašević i poručio da u tome nema ništa sporno.

Zastupnici HDZ-a izrazili su nezadovoljstvo jer je njihova točka, kojom traže da se objave primanja svih rukovoditelja u Holdingu, stavljena na sam kraj dnevnog reda, a Most je negodovao što im, po hitnom postupku, u dnevni red nije uvršten prijedlog za prihvaćanje inicijative da se daruje uređenje groblja hrvatskih vojnika 1941.-1945. godine.

Rasprava o projektu na Srebrnjaku

Osim toga, aktualni sat obilježen je raspravom zastupnice Gordane Rusak (Stranka rada i solidarnosti) i gradonačelnika Tomaševića zbog stanja projekta izgradnje Centra za translacijsku medicinu na Srebrnjaku. “Dobili ste projekt u kojem su radovi trajali”, poručila je zastupnica Tomaševiću i optužila ga da je Tomašević zaustavio taj projekt.

Gradonačelnik joj je na to odgovorio da je bivša vlast u dvije godine, uspjela iskoristiti samo četiri posto sredstava, a da je prema planu, projekt trebao trajati dvije godine i devet mjeseci.

Poručio je i da je bivša vlast odabrala i izvođača i nadzornika radova, podsjetivši je da je radove prekinuo izvođač koji je jednostrano raskinuo ugovor.

Na problem projekta Srebrnjak upozorio je i MOST-ov Trpimir Goluža, koji je podsjetio da je prije 11 mjeseci zatražio izvješće o stanju u toj bolnici i na tom projektu.

“Odgovorno tvrdim da je projekt moguće realizirati do 2023. godine, no da bi se on realizirao, potrebno mu je drugačije pristupiti”, poručio je Goluža.