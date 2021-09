Gradonačelnik Zagreba na redovnoj konferenciji za medije ispričao se građanima Selske ulice zbog nove poplave te ponovio kako će se šteta sanirati iz police osiguranja Zagrebačkog Holdinga. Komentirao je i stravično ubojstvo troje djece na Mlinovima.

U dva dana na Trešnjevci je dva puta pukla vodovodna cijev pa je gradonačelnik redovnu konferenciju počeo s tim.

"Ispričavamo se svim građanima u Selskoj ulici. I institucijama koje su pretrpjele štetu", započeo je konferenciju i ponovio da će šteta biti pokrivena iz police osiguranja Holdinga.

"Radi se o istom magistralnom vodovodu kao i u nedjelju. To je stari cjevovod, a infrastruktura nije pratila stanogradnju", dodao je. Kaže da se čuo i s ministrom Tomislavom Čorićem kako bi povukli i europski novac za sanaciju infrastrukture. Jedan od ciljeva je i smanjiti gubitak vode. Građanima su, među ostalim, osigurane cisterne za vodu "kako bi se barem malo olakšala ova, u najmanju ruku neugodna situacija". Još nema informacija o količini štete.

Osvrnuo se i na tragičan slučaj u Mlinovima, gdje je muškarac ubio troje djece.

"U kontaktu smo s majkom i širom obitelji i ovim putem bismo molili da se detalji o pogrebu ne dijele i da se u medijima ne izvještava o lokaciji i vremenu pogreba", apelirao je.

Više timova pomoći angažirano je na slučaju, pa i u vrtiću koji su djeca pohađala.

Danijela Dolenec rekla je kako je raspisan natječaj za izbor člana uprave Zagrebačkog velesajma. Objavila je i kako je Standards and Poor's izglede za Zagreb poboljšao na stabilno.

Imenovano novo upravno vijeće Poliklinike za mladež

Razriješili su upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece te imenovali novo.

"Predsjednica novog upravnog vijeća je dr. Gordana Keresteš. Tu je i Andrea Jambrošić Sakoman, i Lora Vidović", rekla je Dolenec i najavila kako će upravno vijeće sada morati odlučiti o ostavci Gordane Buljan Flander.

Tomašević je ponovio kako su svi politički akteri osudili pokušaj zabrane pisanja o Poliklinici te da je razgovarao s ljudima iz svih gradskih institucija.

"Traženje sudske zabrane pisanja putem Ovršnog zakona je nešto što ova vlast sigurno neće podržavati", rekao je.

Prodaja odjeće na Trgu: "Nismo dali dozvolu"

"Nije dobar trend da se Trg bana Jelačića pretvara u rezervnu tržnicu. Vidite ovih dana da se prodaje i odjeća i građani nas na to upozoravaju. Mi za to nismo davali dozvole. To su dozvole koje su ostale od prije, mi ih ni na koji način ne možemo revidirati. No želimo zauzeti novi stav o javnim površinama", rekao je i pojasnio da ima i drugih lokacija u gradu te da je o tome razgovarao i sa ministricom poljoprivrede.