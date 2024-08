Tomašević odgodio primjenu novog modela parkiranja: "Stigle su brojne primjedbe građana"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar predstavio je u utorak pilot projekt Mobilni tim službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti s ciljem pružanja intervencije osobama kojima je dolazak u psihijatrijski/psihološki tretman otežan zbog slabije pokretljivosti.

Tomašević je komentirao i niz aktualnih gradskih tema među kojima je i ona o novom načinu parkiranja za stanare unutar parkirnih zona posljednjih dana podiže najviše prašine.

Preko 300 primjedbi

Nove ograničene dozvole po bokovima za stanare izazvale su buru nezadovoljstva među građanima, ali i sveopću zbunjenost oko toga tko će se gdje i kada moći parkirati.

"Inzistirao sam da odluka o blokovima ide u javno savjetovanje i došlo je preko 300 prijedloga, među njima i nekih jako dobrih. Nećemo ništa raditi preko koljena i uzet ćemo si jedno mjesec dana kako bi sve proučili i kako bi cijeli program bio što bolji. I naš predizborni program govori upravo o modelu blokovskog parkiranja. Mi u gradu imamo 5000 više dozvola za parkiranje nego što ima parkirnih mjesta i zbog toga se neki parkiraju u zonama besplatno, dok se stanari nemaju gdje parkirati", naglasio je Tomašević i ponovio kako je prethodna vlast ostavila nered u kojem su te dozvole dodjeljivane bez kriterija.

O novom modelu po blokovima, rekao je: "Neće krenuti od 1. rujna već ćemo si uzeti još mjesec dana da model napravio što boljim. Blokove ćemo dorađivati s obzirom na prijedloge koji su došli, uvažit ćemo neke od dobrih prijedloga i mislim da će na kraju model biti prihvatljiv".

"Što se tiče rezerviranog parkirališta bilo je rasprave tijekom ljeta oko nekoliko uzetih parkirnih mjesta radi uređenja biciklističke staze kod HNK, a istovremeno smo stavili u funkciju stotinjak parkirnih mjesta dodatno u centru. Za oko 1800 parkirnih mjesta nije bilo evidencije kako su izdavane dozvole, a preko 90 posto rezerviranih parkirnih mjesta nije se plaćalo. To se odnosi na različite udruge, poduzeća, veleposlanstva. To želimo srediti da vratimo u rotaciju parkirna mjesta za stanare. Moraju postojati jednaka pravila za sve, od institucija, građana, svih. Imali smo političke stranke koje su imale rezervirana parkirna mjesta, a nisu ih plaćali. Cilj nam je da do kraja godine oslobodimo oko 500 parkirnih mjesta za građane", rekao je Tomašević.

Istaknuo je kako ne postoji grad u Europi u kojem netko ima parkirnu kartu koja vrijedi za cijeli grad.

Tomašević je najoštrije osudio napade ne strane radnike u Zagrebu o čemu je razgovarao i s načelnikom policije. Naglasio je kako bez stranih radnika niti jedan grad ne bi mogao izvoditi radove na cestama, vrtićima i gradskoj infrastrukturi koja je građanima potrebna.

