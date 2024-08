Litice u gradu Sidmouthu u Velikoj Britaniji ponovno su se urušile, a posjetitelji plaže u panici su počeli bježati od oblaka prašine. Snimka s mjesta događaja pokazuje koliko je događaj bio blizu da uzrokuje veliku katastrofu, a vidi se i da su neki ljudi morali trčati u more kako bi izbjegli stijene koje padaju. Incident na plaži Jacob's Ladder dogodio se u subotu poslijepodne dok se u gradu održavala regata, zbog čega je bilo puno posjetitelja piše Devon live.

Nakon urušavanja porinut je brod za spašavanje koji je pretražio obalu u blizini Salcombe Moutha u slučaju da je nekoga odnijelo more. Srećom, nitko nije stradao.

Neki od prisutnih kupača su trenutak odrona usporedili sa zvukom eksplozije.

Thousands of tons of rocks plunged onto beach just yards from holidaymakers pic.twitter.com/a0VJKTx8pT