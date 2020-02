Bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić oglasio se na društvenim mrežama nakon što ga je dan ranije Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo s 3000 kuna zbog nesklada u njegovoj imovinskoj kartici.

Tolušić je na svom Facebook profilu istaknuo kako je 10 mjeseci ''trajalo pljuvanje i sramoćenje'' oko imovinske kartice i njegove kuće.

''I jučer je Povjerenstvo, nakon 10 mjeseci utvrdilo da sam kuću upisao u krivu rubriku, umjesto rubrike "kuća", trebao sam upisati nekretninu u rubriku "kuća s okućnicom". Površinu kuće UOPĆE NISAM NITI TREBAO NAVODITI, ali eto, ja sam se pravio pametan, pa sam brže bolje, valjda isti dan kad sam se uselio (prije tehničkog, uporabne i ostalih sitnica), upisao površinu kuće i upisao krivo'', napisao je Tolušić.

Priznaje da njegova pogreška nije sporna. ''I trebali su me kazniti zbog toga. Kao i Krstičevića, Bošnjakovića i sve ostale ministre i dužnosnike koji su zadnjih 10 godina nepravilno ispunili karticu i prošli 'lišo'. Vidimo i danas u novinama da svaki dan netko nešto promijeni. Ali za te druge vrijede i druga pravila. A generalno, kod nas nije mjerilo rad, nego percepcija. Neke europske fore valjda, ne kužim. Mlad sam još, naučit ću'', poručio je bivši ministar.

Istaknuo je i odluku Povjerenstva prema kojoj nije bio u sukobu interesa s tvrtkom koja je gradila njegovu kuću, a radila je i za županiju. ''Nevjerojatno, a? I plaćeno je sve svima. I majstoru koji mi je gradio roh bau kuću, i majstoru koji mi je radio centralno, i onome koji mi je radio vodu i kanalizaciju, i onome koji mi je radio krov, pločice, stolariju, ogradu i sve ostalo. I projektantu i nadzoru i Bogu i vragu'', napisao je u objavi Tomislav Tolušić.

''Skoro godinu dana su me svi gazili i pljuvali oko toga, pa čak i likovi kao što je radiofil i dokazani lopov Beljak i Davor Cotrugli Bernardić. To mi je bilo najsimpatičnije od svega. Da me takve poštenjačine pljuju. Ali to su čari hrvatske politike. Nažalost'', zaključio je Tolušić i dodao da je Povjerenstvo jedna od institucija koje dobro i pošteno rade svoj posao. Poručio je i da mu je žao ako je nekoga iznevjerio ili povrijedio.