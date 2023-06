Radnici Hitne pomoći nezadovoljni podrškom s vrha: "Kada imamo neki ozbiljan problem, Maje Grbe Bujević doslovno nema!"

Djelatnici Hitne pomoći u četvrtak u podne prosvjedovali su ispred zagrebačkog Remetinca zbog pritvorenog kolege kojemu je kojemu je određen jednomjesečni istražni zatvor nakon što je tijekom intervencije pregazio troje 17-godišnjaka na zagrebačkom Bundeku. Kao znak podrške, djelatnici Hitne diljem zemlje su točno u podne upalili sirene.

O ovoj je temi s Tomislavom Petrušićem iz udruge Hitna uživo 194 razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić te ga je na početku pitao jesu li prosvjednici zadovoljni reakcijom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i njegove ravnateljice Maje Grbe-Bujević.

"Naš zavod nije nikako reagirao. Što se tiče saborske zastupnice Maje Grbe-Bujević, nje nema tako da nikako ne možemo biti zadovoljni. Uvijek kad imamo nekakav ozbiljan problem, Maje Grbe-Bujević doslovce nema", odgovorio je.

Mikić ga je zatim pitao izgleda odlazak djelatnika Hitne pomoći na intervencije.

"Zadnjih nekoliko dana, kada imamo hitne intervencije, ne prolazimo kroz crvena svijetla. To znači da se držimo Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji nam to ne omogućuje. Vjerojatno će neke intervencije biti nešto duže", istaknuo je, nakon čega ga je reporter pitao tko će biti kriv ako zbog toga dođe do lošeg ishoda.

"Bit će onaj tko ne želi donijeti zakon kojim bi se žurnim službama omogućio prolaz kroz crveno bez da vozači za to odgovaraju", rekao je.

Radnici Hitne pomoći su, nakon prosvjeda ispred Remetinca, najavili prosvjed na zagrebačkom Markovu trgu.

"Najavili smo prosvjed za idući četvrtak, ali svakako po tom pitanju moramo na sastanak s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem", rekao je Petrušić te otkrio koja je glavna poruka koju žele poslati ministru: "Da se žurnim službama omogući prolazak na crvena svijetla na semaforu bez da naši djelatnici, odnosno vozači, za to odgovaraju."

Ako se to ne dogodio, dodao je, Hitna pomoć će se nastavljati zaustavljati na semaforima.

