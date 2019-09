Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu sudac Slaven Vidmar za danas u devet sati zakazao je raspravu u sudskom postupku koji se protiv požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića vodi zbog nasilja u obitelji. No, rasprava je zbog nedolaska Tomaševića, koji je odsutnost opravdao službenim putem u Poljsku gdje, kako je rečeno, boravi od 11. do 15. rujna, odgođena. I to po drugi puta.

Na posljednjoj raspravi, koja je održana 30. travnja ove godine sudac Vidmar "donio je nalog o vještačenju putem vještaka informatičke struke na okolnost vremena nastalih audio i foto zapisa sačinjenih mobilnim telefonom" koje je sudu predala oštećena Mara Tomašević, a upravo taj nalaz trebao je biti tema današnjeg ročišta.

"Sud je pismeni nalaz i mišljenje o provedenom informatičkom vještačenju zaprimio 10. srpnja. Za 12 je bila zakazana rasprava koja je na zahtjev odgođena te je nova zakazana za danas 11. rujna. Stranke su uz poziv za raspravu dobile ipisani nalaz vještaka. U sudski spis je 28. kolovoza zaprimljen podnesak branitelja optuženika u kojem moli odgodu današnje rasprave iz razloga što je službeno odsutan,a zašto je priližena i dokumentacija", kazao je sudac Vidmar dodavši kako raspravu nije odgodio te je stankama ponudio mogućnost čitanja nalaza vještaka što su, zbog potrebe ispitivanja vještaka i okrivljenika, stranke u postupku odbile.

Sudac je novu raspravu htio zakazati već 16. listopada no branitelj okrivljenika, odvjetnik Željko Damjanac kazao je kako su i on i njegov branjenik spriječeni poslovni obvezama tijekom listopada. Nije im odgovarao ni 5. studenog koji je sudac ponudio kao drugi datum, javlja portal Sbplus.

"Ovo sada stvarno prelazi granicu dobrog ukusa jer ovdje se radi o hitnom postupku. Raspravu zakazujem za 18. studenog u 9 sati i ona neće biti odgođena nego ću, ukoliko se ne pojavi u sudnici, u devet sati i dvije minute izdati nalog policiji da stranku doprati u sudnici", poručio je sudac Slaven Vidmar.