Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu 14. srpnja u pratnji svojih zamjenika Luke Korlaeta i Danijele Dolenec obišao je izložbu Murtić 100.

Izložbom čiji su organizatori Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i Fondacija Murtić gradonačelnika Grada Zagreba proveli su kustos izložbe Branko Franceschi, ravnateljica Doma HDLU Ivana Andabaka te članovi obitelji Murtić. Također, u sklopu projekta, predstavljen je i katalog projekta Murtić 100.

Uz stručno vodstvo Franceschija, koji je strukturom postava ukazao upravo na temeljne odrednice Murtićeva stvaralačkog pristupa, gradonačelnik Tomislav Tomašević pozorno je razgledavao izložbu. Više od stotinu djela proslavljenog velikana oduševilo je posjetitelje i naglasilo posebnost Murtićeva stvaralaštva, a u sklopu projekta predstavljen je katalog projekta Murtić 100.

Izložba Murtić 100 - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Izložba Murtić 100 - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Grad Zagreb se još jednom izložbom potvrdio kao grad kulture i umjetnosti, a projektom se vratila i važnost umjetnosti u životima mladih te su se približila djela Ede Murtića svim ljubiteljima apstraktnog slikarstva. Edo Murtić je svojim slikarskim opusom i snažnom umjetničkom osobnosti obilježio i formirao kulturni život Hrvatske i regije u drugoj polovici XX. stoljeća i svojim jedinstvenim i prepoznatljivim slikarskim stilom ostvario jedan od najutjecajnijih opusa visokog modernizma.

Upoznajte talentiranog sina Stephana Lupina, ima li to Hrvatska novu glazbenu nadu?

Ženska kreativnost još jednom pokazala da je nenadmašna, a skupna izložba "Gatara" okupila renomirane umjetnice

Murtićevo rano figurativno slikarstvo postupno se transformiralo u osobenu varijaciju apstraktnog slikarstva ekspresivne geste, lirskog naboje te snažnog kolorizma. Osim djela velikog Ede Murtića, projekt je uključivao niz popratnih događanja u Zagrebu koja su izazvala veliku zainteresiranost građana i posjetitelja Grada Zagreba.

Izložba Murtić 100 - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Izložbu možete pogledati još ovaj vikend (od petka do nedjelje) u Meštrovićevom paviljonu koji je za posjetitelje otvoren od 11 do 22 sati. Također, katalog izložbene uspješnice dostupan je po promotivnoj cijeni do 18. srpnja kada je i zatvaranje izložbe. Još stignete posjetiti Dom HDLU i upoznati se sa stvaralaštvom Ede Murtića i svoje predbilježbe za katalog poslati na e-mail adresu izlozba@murtic100.hr.