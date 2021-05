U Zagrebu je otvorena izložba ''Murtić 100'' u čast našem velikom umjetniku Edi Murtiću. S otvorenja se javila reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec.

Na izložbi se može vidjeti više od stotinu djela Ede Murtića iz različitih razdoblja njegova stvaranja.

"Više od šest desetljeća je trajala njegova bogata karijera, a svakih otprilike deset godina je kompletno mijenjao tehnike i stilove kojima se bavio pa su autori ove izložbe, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, upravo to htjeli naglasiti, njegovo bogatstvo i raznovrsnost. Izložbu je obišao i predsjednik Zoran Milanović.

Na izložbi se može stvarno vidjeti od šarenila do sivila, od slikarstva, mozaika, keramike do grafike, zaista je bogat opus. Ovdje su i članovi Murtićeve obitelji, za njih je to posebno emotivan dan.

Oni su također sudjelovali u stvaranju ove izložbe, a za posjetitelje vrijede epidemiološke mjere, obvezne su maske, distanca i dezinfekcija", izvijestila je reporterka Viktorija Bednjanec.

Izložba je u Meštrovićevu Paviljonu otvorena do 18. srpnja.

