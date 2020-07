Samo jedna rečenica kandidata za šefovsku poziciju u SDP-u Peđe Grbina u našem Dnevniku pokrenula je novu rundu političkog rata za Zagreb. HDZ ga je žestoko napao, a oglasio se i Tomašević kojem je javno poručio da ga je spreman podržati u utrci za gradonačelnika.

Platforma Možemo postala je itekako poželjan partner za osvajanje glavnog grada.

"Ja nemam nikakav problem da naš zajednički kandidat ne bude iz SDP-a, ako je to sigurno rješenje da s jedne strane maknemo Milana Bandića, da maknemo lopova, a da ne dopustimo kradljivcima iz HDZ-a da dođe na njegovo mjesto“, rekao je Peđa Grbin u Dnevniku Nove TV.

Upitan znači li to da je spreman podržati Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo, Grbin je odgovorio: „Ako je to najbolje rješenje i ako je sigurno da ćemo na tim izborima uspjeti i da ćemo grad Zagreb izvući iz ralja ovih koji ga godinama pljačkaju - zašto ne."

Na ovu izjavu prvi je skočio HDZ. Zaprepašteni su jer ih je Grbin nazvao kradljivcima. Mislili su, kažu, da je drugačiji od prethodnika. Uvrijedio je, tvrdi HDZov Reiner, članove, ali i preko 600 tisuća glasača.

"Mislim da uvrede, koliko god čeznuo gospodin Grbin za tim da postane predsjednik SDP-a, niti njegovim partijskim drugovima, a još manje građanima neće se svidjeti i neće mu donijeti bodove.", poručio je HDZ-ov Željko Reiner.

Tomislav Tomašević zahvalio se SDP-ovcima na ponudi. Ali o kandidaturama je, kaže, još prerano govoriti.

"Ne bih se ni na koji način htio miješati u izborni proces unutar SDP-a. Trebaju završiti izbori za sva SDP-ova tijela, i krajem rujna nakon toga svi lijevo od centra vidjeti na koji način da Bandić izgubi Zagreb, a da HDZ ne dobije Zagreb", smatra Tomašević.

"Nema tu nekakvih bianco podrška, ali apsolutno treba sjesti za stol razgovarati i vidjeti, nekako sam u razgovoru sa gospodinom Tomaševićem se dogovorila da će to biti jesen kad ćemo sjesti i razgovarati", otkriva Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a.

HDZ kandidata još traži.

"HDZ je na prošlim izborima do nogu potukao i Restart koaliciju i SDP prema tome ne treba se brinuti za HDZ, ali itekako se treba očito brinuti za SDP koji je u potpunom rasulu. Bez brige mi ćemo svog kandidata imati sasvim sigurno", poručuje Reiner.

U Domovinskom pokretu Zlatko Hasanbegović bit će koordinator za glavni grad.

"Na izborima za grad Zagreb bit ćemo alternativa HDZ-u kao satelitu Milana Bandića i aktivističkoj Soroševoj ljevici iz Možemo.", poruka je Hasanbegovića.

Alternativa će biti i MOST.

"Mi mislimo da je MOST politička opcija budućnosti, s obzirom da su za nas glasovali mladi i obrazovani ljudi i uvjereni smo da u gradu Zagrebu imamo najviše šansi za napraviti rezultat", ocjenjuje Mostov Nikola Grmoja.

A Milana Bandića danas nigdje nema. Šuti. Doživio je potop na parlamentarnim izborima. Pao mu je GUP. A potres sve dodatno zatresao...

"Mislim da je gotov, ali isto tako ga ne podcjenjujem. I njega će doista trebati pobijediti. I trebat će za to sve resurse i snage staviti na jedan kup, i napravit to do kraja", smatra Tomislav Tomašević.

Do lokalnih izbora manje je od godine dana.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr