Saborski zastupnik i predsjednik IDS-a Dalibor Paus izjavio je u srijedu da IDS neće poduprijeti SDP-ova kandidata za pulskog gradonačelnika Peđu Grbina na slijedećim lokalnim izborima, već će izaći sa svojim kandidatom.

"Svi građani Pule vide kako grad stagnira, a gradska uprava se raspada uživo. Na upravljačku funkciju u Puli mora doći netko tko može i zna, tko ima viziju razvoja grada. Grbin snažno kritizira vlast i stanje u Puli, a SDP je njezin dio jer je podržao svaki gradski proračun", rekao je Paus Hini dodavši kako SDP smatra "sukrivcem za današnje stanje u Puli".

Potvrdio je da će IDS izaći sa svojim kandidatom na izbore u Puli, premda ne isključuje mogućnost podrške nekom nezavisnom kandidatu. Ali, naglašava Paus, "ne postoji mogućnost da IDS podrži Peđu Grbina".

Na pitanje o sve učestalijim medijskim spekulacijama kako će upravo on biti IDS-ov kandidat za istarskog župana, Paus je odgovorio kako za to postoji realna mogućnost jer je to prirodno s obzirom na njegovu poziciju predsjednika IDS-a. "Postoji velika mogućnost, ali ne bih ništa prejudicirao. Sigurno će IDS imati svog kandidata za župana i u tu borbu ulazi spreman", poručio je.

Što se tiče preostalih IDS-ovih kandidata na lokalnim izborima, Paus vjeruje da će stranka do kraja godine donijeti odluke o većini kandidata.

