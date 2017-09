Prvi put otkad je počeo pisati blog, Ivica Todorić u subotu nije ništa objavio. Ipak, njegove optužbe zbog upravljanja koncernom i dalje odjekuju političkom pozornicom.

Šef SDP-a oštro je prozvao premijera, Vladu, ali i HDZ. Kaže - ako se pokaže da su optužbe istinite - premijer i Vlada moraju otići. Još nema ni dogovora oko Istražnog povjerenstva za Agrokor. Nema tajni u sastancima s Ivicom Todorićem, poručuje premijer, ali sadržaj tih sastanka ne otkriva. "Mi smo u tom procesu vodili niz razgovora, niz kontakata, ono što je izuzetno važno da smo reagirali doslovno u posljednji trenutak", kaže Andrej Plenković.

Na pitanje Nove TV o mogućim pravnim posljedicama za državu, ako odgođeno revizijsko izvješće bude nepovoljno - premijer odgovara: "Ne vidim čemu takva dramatičnost sada, koliko sam ja informiran, revizorska kuća koja radi proces revizije i Agrokora i svih kompanija u njenom sustavu očito treba još jedno vrijeme kako bi taj obiman i zahtjevan posao dovršila", kaže premijer.

"Plenković dijeli plijen"

Lex Agrokor je tvrdi, Vlada radila uz pomoć niza stručnjaka, u skladu s Ustavom. No, ne navodi i kojih stručnjaka. Premijera oštro proziva Davor Bernardić.

"Pljenković dijeli plijen!", poručuje Bernardić. Šef SDP-a poručuje kako on nije sudjelovao u pretvorbi i privatizaciji poput pola Plenkovićeve Vlade u podjeli plijena, što i sad kaže radi sa svojim koalicijskim partnerima. "To je slučaj koji liči na brakorazvodnu parnicu HDZ-a i Todorića, koji su godinama hranili tu neman, a sad dugovi te nemani prijete da progutaju cijelu Hrvatsku, e to im ne smijemo dopustiti“, kaže Bernardić.

Premijer uzvraća s ironijom. "Sad najednom vidimo kompletni okret za 180 stupnjeva oporbe koja je tada svoj domet na reagiranje na takvu situaciju napravila sa par selfieja u kupusu", kaže Plenković.

Na prozivke za podjelu plijena u Vladi, šefu oporbe odgovorio je i HNS. "Podsjetit ću ga da je Vlada SDP-a tada imenovala kad je bila u Vladi više od 800 ljudi iz SDP-a kako bi upravljali državnim tvrtkama“, kaže HNS-ovac Tomislav Stojak.

Od nekadašnjih HNS-ovaca, a sadašnje oporbe - poruka - želimo točne informacije o Agrokoru. "Vjerojatno, nažalost će se pokazati da je taj račun toliki da će jedan dio tog tereta zahvaljujući Lex Agrokoru pasti na leđa hrvatskih građana“, kaže Goran Beus Richembergh.

Još nema dogovora vladajućih i oporbe oko osnivanja istražnog povjerenstva. "Ja vjerujem da će kao i svih u Hrvatskoj HDZ na kraju pristati, tri mjeseca se i da ljudi zaslužuju odgovore“, kaže SDP-ov Gordan Maras.

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) pak kaže da također inzistiraju na povjerenstvu te da će se „zalagati da DORH radi svoj posao“

Sve detalje spremni su dati na uvid javnosti, odgovara Plenković. Ali na ucjene oporbe vezanim za izbor ustavnih sudaca poručuje - neće pristati. Todorić pak danas prvi put od pokretanja bloga nije ništa objavio.

