U još jednoj objavi na blogu Ivica Todorić komentirao je izjave premijera Plenkovića i najavu tužbe Martine Dalić.

Ivica Todorić ponovno se oglasio na svom blogu, a ubrzo nakon nove objave, druge današnje, njegova stranica na kratko se srušila. Sada je opet aktivna, a najnovija objava nosi naziv "Od amnezije boluju samo premijer i njegova potpredsjednica, narod itekako pamti".

Todorić je novim blogom reagirao na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da "nije istina da je Vlada pritiskala Ivicu Todorića da potpiše suglasnost za Lex Agrokor, što Todorić tvrdi u nekoliko objava na svom blogu".

"Zakon je prije svega napravljen tako da se mogao aktivirati jedino i isključivo uz privolu uprave, ne samo vlasnika. Ne bi bilo dobro sad da dođu neke kolektivne amnezije u roku od šest mjeseci, da se zaborave realnosti u kojima je kompanija u tom trenutku bila", poručio je Plenković, a evo što mu je putem bloga poručio Todorić:

''Gospodine predsjedniče Vlade, kad iz neke baltičke zemlje narodu poručujete da ima kolektivnu amneziju, onda očito zaboravljate da narod pamti puno dulje nego to politika želi. I ja pamtim dugo, a događaje od 26. veljače i 26. ožujka ove godine pamtit ću zauvijek.

Podsjetit ću vas da smo se vidjeli samo dvaput u životu. Naš drugi sastanak, za razliku od prvog, dogodio se na moju inicijativu, a prezentirao sam vam Stand still. Osim mene i Vas sastanku su nazočili i Martina Dalić i Davor Božinović. Tada ste mi rekli kako ćete i sami dati preporuku bankama oko projekta Stand stilla. No, to niste učinili, ostavili ste me bez informacija, i aktivirali ste Lex iako za to niste imali niti dokumentaciju iz kompanije niti jedan uvjet koji propisuje zakon.! To je istina gospodine predsjedniče Vlade.

A istina je i da je Martina Dalić prijetila i meni i mojoj obitelji, istina je da je to činila komunikacijskim alatima koji se ne mogu obrisati. Istina je da su prijetnje bile vrlo izravne, neke i pred svjedocima. Amnezija? Za to joj je dovoljno pogledati u arhivu svojeg mailboxa. Istina je i to da pripremam čitav niz postupaka protiv pojedinaca i institucija čiji je angažman oko Agrokora bio protuzakonit. A tužbe Martine Dalić jedva čekam, pritom nemam amneziju već živo sjećanje, ali i sve potrebne dokaze da bezočno laže ona koja je bila generator otimanja Agrokora'', poručio je Todorić na blogu.