Tko sve može i kako dobiti vaučer za struju i plin (AŽURIRANO)

Krajem prošle godine na snagu su stupila nova pravila o pravu na vaučere za energente, odnosno naknadu za ugroženog kupca energenata. Promjene se odnose prije svega na rok trajanja mjere i način ostvarivanja prava, dok su iznos i kategorije korisnika ostali isti.

Svi građani koji ispunjavaju uvjete moći nastaviti primati pomoć i tijekom prve polovice sljedeće godine.

Mjesečni iznos naknade je 70 eura, a vaučer se može koristiti za plaćanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije.

Tko ima pravo na vaučer?

Pravo na vaučer mogu ostvariti samci i kućanstva koja imaju status ugroženog kupca energenata. U tu skupinu spadaju:

korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN),

korisnici nacionalne naknade za starije osobe,

korisnici osobne invalidnine ili inkluzivnog dodatka I., II. ili III. razine (ako ne borave u ustanovama i ne koriste uslugu smještaja),

korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,

korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Ako u istom kućanstvu živi više osoba koje ostvaruju neko od navedenih prava, vaučer se može koristiti samo jednom po kućanstvu.

Kako ostvariti pravo?

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) prema mjestu prebivališta.

Postupak uključuje: podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa ugroženog kupca energenata, donošenje rješenja od strane HZSR-a, predočenje rješenja opskrbljivaču energijom kako bi se ostvarilo umanjenje računa.

Naknada se isplaćuje u obliku mjesečnog vaučera od 70 eura koji se automatski primjenjuje kod plaćanja režija, bez potrebe za dodatnim zahtjevima svaki mjesec.