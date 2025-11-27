Tko sve ima pravo na crkveni razvod i pod kojim uvjetima

U Katoličkoj crkvi brak se smatra doživotnom i neraskidivom zajednicom, pa klasičan razvod kakav postoji u građanskom pravu ne postoji. No, vjernici ipak imaju pravo pokrenuti postupak kojim se brak može proglasiti ništavnim. To ne znači da se brak prekida, nego da Crkva, nakon ispitivanja, utvrđuje je li brak od samog početka bio valjano sklopljen ili je već pri samom stupanju u brak postojala smetnja koja ga čini nevažećim.

Drugim riječima, crkveni razvod zapravo je provjera je li brak uopće nastao kao sakrament. Ako se dokaže da nije, brak se proglašava ništavnim, a time se supružnicima omogućuje sklapanje novog crkvenog braka.

Tko ima pravo tražiti crkveni razvod?

Zahtjev za proglašenje ništavosti može podnijeti: jedan supružnik ili oba supružnika zajednički. Zahtjev se predaje crkvenom sudu (biskupijskom sudu) na području gdje živi jedan od supružnika ili gdje je brak sklopljen.

Crkva će proglasiti brak nevaljanim samo ako se dokaže postojanje određenih okolnosti u trenutku kada je brak sklopljen.

Najčešći razlozi su:

Nedostatak slobodne volje - ako je jedan supružnik bio pod pritiskom, ucjenom, strahom ili bilo kakvom prisilom koja je utjecala na odluku o braku.

Teški psihički ili emocionalni problemi - ako je postojala ozbiljna nezrelost, poremećaj, ovisnost ili stanje koje je osobu činilo nesposobnom za preuzimanje bračnih obaveza.

Isključivanje bitnih elemenata braka -aAko je netko od početka odbijao vjernost, trajnost braka ili mogućnost djece, iako je to izgovorio pred oltarom.

Prevara ili prikrivanje važnih informacija - ako je jedna strana namjerno sakrila ozbiljne činjenice poput teške bolesti, ovisnosti, neplodnosti, dugova, ovisničkih problema ili dvostrukog života.

Psihološka nesposobnost za bračni život - ako je jedna strana bila toliko nezrela ili emocionalno nestabilna da nije mogla živjeti zajednički život i preuzeti odgovornost.

Postojanje nerazriješenog prijašnjeg braka - ako je jedna osoba prethodno bila crkveno vjenčana, a taj brak nikada nije bio razriješen ili proglašen ništavnim.

Nepravilna forma sklapanja braka - ako brak nije sklopljen u skladu s pravilima Crkve, primjerice bez svećenika ili svjedoka ili bez potrebnih dozvola.

Je li potrebno prije pisanja tužbe obratiti se odvjetniku?

Ako sosoba sama ne može razaznati postoji li u njezinom slučaju kanonski razlog ništavosti ženidbe tada je potrebno obratiti se odvjetniku. Zbog potreba obiteljskog pastorala pri Međubiskupijskom sudu prvog stupnja u Zagrebu uspostavljen je Ured za davanje savjeta o mogućnosti i načinu postupanja za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe i drugih ženidbenih postupaka. Službu davanja savjeta obnašaju stalni odvjetnici imenovani pri Sudu, a samo u iznimnim slučajevima, kad to potreba zahtijeva, i službenici Suda. Pravni savjet moguće je dobiti: ako je obavljen prethodni savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom;, ako je riječ o slučaju ili parnici koja je u mjerodavnosti Suda.

Što je potrebno priložiti?

Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

– krštenice i crkveni vjenčani list

– detaljan opis okolnosti zbog kojih se smatra da brak nije bio valjan

– svjedoke koji mogu potvrditi navode

– medicinsku dokumentaciju, ako je relevantna

Je li potreban civilni razvod prije podnošenja tužbe? Potreban je, ali sudac može u pojedinačnom slučaju zaključiti, ako smatra potrebnim, da se postupak odvija i bez presude brakorazvodne parnice općinskoga suda.

Ako crkveni sud zaključi da brak nikada nije bio valjan, izdaje se presuda o ništavosti. Ona omogućuje da obje osobe ponovno sklope crkveni brak. Ako se ne dokaže ništavost, brak ostaje valjan i ne može se poništiti.