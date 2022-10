Ozbiljne prijetnje ili neslane šale? Tko se krije iza jučerašnjih prijetnji bombama na nekoliko lokacija u glavnom gradu i jesu li pošiljatelji povezani s obzirom na to da je i policija u Srbiji bila na nogama - sve se još provjerava. U slučaj je uključena i SOA. Više doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Jednu za drugom - ispraznili su svih pet lokacija. Evakuirali su zagrebačku zračnu luku, po dvije policijske postaje i lance brze prehrane. Jer s dojavom o čak 22 postavljene bombe - nije se šaliti.



"Malo zastrašujuće, jer su došli s 5-6 automobila, jako puno policije, oblijepili su trakama...došli su i ovi za traženje metala i sa psima...". "Svatko zove za svašta, ismijavaju se, tako i po sudovima da je bomba, pa evakuiraju...", pričaju građani.

Policija svakom pozivu pristupa na isti način, kaže zapovjednik protueksplozijskog tima. Njegovi ljudi među prvima su u akciji - smiruje se panika među građanima, kreće potraga!



"Za nas nema lažnih ili stvarnih dojava, mi sve dojave tretiramo kao stvarne - toliko dugo dok nije utvrđeno da nema opasnosti", rekao je Zlatko Sekačić, Protueksplozijska služba Zagreb.

U traganju za eksplozivom psi poput Oriona - puno pomažu.

"Ne da vide, nego oni to i nanjuše! Tako da njima nije potrebno prolaziti silan prostor...", kaže Marko David, pripadnik Protueksplozijske službe.

Reporterka Dnevnika Nove TV donosi detalje o lažnim dojavama o bombama: "Sada treba otkriti tko je poslao prijetnju"

Sve se još provjerava

A tko se krije iza imena - Vojska Strelkova i Limonova - i posljednjih sablasnih poruka u metropoli u kojima se kritizira NATO, EU, hvali Putina i Rusiju, spominje Oluju, Jasenovac? Sve se još provjerava. Istodobno kad i u Zagrebu, niz dojava i u Novom Sadu.

"Klikom na tipkovnici vi pošaljete 50, 100 mejlova i imate po cijelom svijetu uzbunu", kaže Ante Letica, bivši operativac u SOA-i.



"Možda je učestalost malo pojačana ove godine nakon početka rata u Ukrajini, ali imamo mi raznih dojava" rekao je Sekačić.

Policija otkrila tko je lažno dojavljivao o postavljenim bombama u bjelovarskim školama

Drama u Bjelovaru se nastavlja, stigla nova dojava o bombi, roditelji dobili jezivi e-mail od učitelja: "Dođite po dijete, eksplodirat će bomba"

U slučaj je uključena i SOA. Ante Letica, njezin bivši operativac, uvjeren da bi naše službe mogle otkriti s čije su domene prijetnje poslane: "Vjerojatno s neke IP adrese s područja Rusije, zlonamjerni, zločesti ljudi, ali može biti i da se radi o nekom pokušaju hibridnog napada od strane ruske službe".

Tko god bio, u MUP - u još ne žele žuriti sa zaključcima.

Od 42 takva kaznena djela, lani su riješili njih 37. Ove godine imali su 38 dojava, riješili 29.



"Imamo mlađe osobe i dobro je da im se upućuju ovakve poruke. Za one starije koji se bave time - to je složeniji problem", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Prije nekoliko mjeseci učinio je to zaštitar kojem se nije dalo raditi, pa je jednim takvim pozivom - dizao paniku. Kako bilo, onom tko širi lažnu uzbunu - prijeti do tri godine zatvora.



