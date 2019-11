Nogomet ne prestaje biti tema predsjedničkih kandidata. Poslije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović nekoliko dana za redom o Hajduku kao omiljenom Titovom, ali i svom klubu - govorio je Zoran Milanović. Dok njihovi protukandidati kritiziraju politizaciju sporta, upitali smo što o tome misle građani i nogometni stručnjaci.

Nije njegova želja govoriti o balunu, kaže danas Zoran Milanović, ali ponovno je pričao o nogometu. "Ja se ne natječem za predsjednika nogometnog saveza, niti ću se ikad natjecati. Ja se natječem za predsjednika republike".

Pa je objasnio što je mislio kad je rekao da je Hajduk bio omiljeni Titov klub."Uvijek sam bio protiv politizacije i prikrivene militarizacije sportskih društava, u tom kontekstu moja izjava koja je bila jučer.

Za Hajduk sam navijao, ali politika mi se nikad nije sviđala blizu ni jednog kluba, pa ni danas. Svi hrvatski klubovi su hrvatski klubovi, nema nikakve klupe za rezerve partizana", objasnio je.

Nadovezao se tako na nedavnu izjavu Predsjednice o NK Rijeka koja je izjavila kako je NK Rijeka bila rezervni klub za Partizan i Crvenu Zvezdu te da su domaći igrači koji su bili dobri i kvalitetni uglavnom odlazili najviše u Hajduk, a nešto malo u Dinamo.

Miroslav Ćiro Blažević bio je igrač i trener Rijeke. Kaže, nogomet je popularan za privlačenje birača, a velik broj igrača iz Beograda igrao je za Rijeku.

"Ali uvjeravam vas to nije nikako bilo poliitčkog interesa nego sportskog. Oni su došli da nas pojačaju pa su tako i Kup osvojili u to vrijeme", kaže Ćiro. Za Hajduk Kaže da nije bio Titov klub.

"Hajduk je uvijek bio sinonim hrvatstva i to će ostati kao i Rijeka danas".

I bivši direktor riječkog kluba, slaže se, tema nogomet služi za obraćanje građanima.

"Tu treba imati ukusa i mjeru, jer recimo ako kaže da je Rijeka rezervni srpski klub bila za Riječane, onda što se čudimo kada Torcida masovno vrijeđa Rijeku i Riječane i hrvatski izričaj Rijeke prozivaju šugavim, smrdljivim gradom, što očekujemo kad s najvišeg mjesta dolaze slične izjave", upozorava Marinko Koljanin.

Ostali predsjednički kandidati izjave Predsjednice i Zorana Milanovića nazivaju promašenima.

"Ako je nekome do toga da lamentira na temu koja je prežvakana, mi imamo svoju državu već 30 godina, na to mogu samo reći da sam to rješio u svojoj pjesmi Domovina davnih godina, nisam poznavao Tita, ali sam poznavao svog oca, moj Iko je uvijek svoj identitet štitio prema hrvatskim klubovima.

"Zaista sam protiv svakog takvog nadmetanja, poglavito, što to ima veze s predsjedničkim izborima, pa mi tražimo nakvalitetniju osobu koja će voditi državu, štoviše, kroz ovakvu zlouporabu sporta još se svadi i ljude i izvan sporta", smatra Ante Simonić.

"Željezne zavjese, nogomotni klubovi, infantilno prepucavanje o ideološkom opredjeljenju hrvatskih gradova, nemušto i nestručno sricanje naučenih fraza o pravosuđu, jednom riječju cirkus", poručuje Mislav Kolakušić.

Za Riječane i Splićane - to je sve politiziranje.

"Sve su to teške manipulacije, političke", smatra Srđan iz Rijeke."Čujte, malo je politika, politika je", uvjeren je Božidar iz Rijeke.

"Ako su nama to top teme, ako su nam to teme broj jedan, onda mi zaista nemamo nikakvih problema", poručuje Ilija iz Splita.

"Samo sukobi su u pitanju, nitko ne daje prave odgovore, nitko ne daje alternativna kvalitetna rješenja za budućnost", kaže Velimir iz Splita.

A njih kandidati najavljuju za dane kada i službeno počne kampanja.

