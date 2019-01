Nakon što je ministrica Blaženka Divjak izvijestila da su u samo dva tjedna otkrili čak tri lažne diplome, provjerili smo u drugim ministarstvima planiraju li u svom sektoru pročešljati diplome.

Prvo i vjerojatno najvažnije jest ono što je za DNEVNIK.hr potvrdio ministar zdravstva Milan Kujundžić jer ne želimo ni zamisliti da nas pregledava, a nekmoli operira netko tko diplomu – nema.

''Nisam imao dojava o lažnim diplomama, to nikad nije došlo do mene, pa za provjerama nema potrebe'', prvo je što nam je odgovorio ministar. Ipak, na naše inzistiranje da ne bi bilo loše provjeriti ima li kukolja i među onima koji nas liječe i koji u svojim rukama imaju naše živote, ministar je okrenuo ploču. ''Stavit ću i to kao jednu od aktualnih tema na radna tijela, pa neka ljudi prikupe informacije'', rekao je. Kaže da je malo vjerojatno da među liječnicima ima onih bez diploma, ali je ipak priznao da je i to moguće.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao je da se u njegovu Ministarstvu provode redovite mjere provjere diploma i da ne planira nikakve izvanredne akcije. ''Računamo da su provjere prilikom zapošljavanja dovoljne i da je sve u redu'', rekao je.

Ministrica Murganić šalje upute da se provjere sve diplome u ustanovama

Odmah nakon ministrice Divjak akciju provjera diploma pokrenuo je i HNS-ov ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar. Kako doznajemo, provjera ukupno 1723 diplome u Ministarstvu i agencijama još traje, podatke dobivaju tjedno i dosad nisu pronašli nijednu lažnu diplomu.

''Ako treba, provjerit ćemo'', odgovorio je na naše pitanje ministar financija Zdravko Marić. Dodao je da oni imaju ozbiljnu proceduru prilikom zapošljavanja, kad se provjeravaju sve diplome. Otkrio nam je da su posljednji slučajevi krivotvorenja zabilježeni devedesetih godina i otad je sve bilo čisto.

I u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito se kontroliraju diplome prilikom zapošljavanja. Međutim, ministrici Nadi Murganić slučaj lažnih diploma u školama upalio je lampicu za uzbunu pa će ministrica poslati upute da se provjere sve diplome djelatnika u sustavu socijalne skrbi.

U Uredu predsjednice diplome se provjeravaju prilikom zapošljavanja, a njihovi zaposlenici prolaze i sigurnosne provjere pa bi bilo preteško falsificirati diplomu.