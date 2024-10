Tko ima pravo na vaučere za struju? Provjerite jeste li među njima i što trebate napraviti

U studenom kreće prvo poskupljenje plina i struje, a drugo stiže u siječnju. No i dalje dio građana ima pravo na vaučere. Provjerite jeste li među njima.

Oko 88.500 osoba koje se ubrajaju u najosjetljivije društvene skupine dobit će mjesečnu naknadu od 70 eura u obliku vaučera za pokrivanje troškova struje, plina ili toplinske energije. Takozvane vaučere za struju dobiva deset kategorija građana.

Status ugroženog kupca energenata imaju korisnici osobne invalidnine, prava na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine potpore, kojem nije osigurana usluge smještaja ili organizirano stanovanje, zatim korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN), nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Mjesečna naknada iznosi 70 eura kao što je to bilo do sada, a trajati će do 31. ožujka 2025. godine.

Korisnici Zajamčene minimalne naknade i dalje će imati pravo na naknadu troškova stanovanja, komunalne naknade, grijanja i vodne usluge.

Za pružatelje socijalnih usluga i udomitelje u Hrvatskoj - naknada za ublažavanja porasta troškova energije bit će omogućena pružateljima socijalnih usluga, organiziranog stanovanja i boravka mjesečno će se, ovisno o broju korisnika, isplatiti od 140 do 540 eura, dok će se pružateljima usluge pomoći u kući - aktivnost priprema i dostava obroka, biti isplaćeno 80 eura mjesečno, a pružateljima usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji 70 eura mjesečno. Mjerom je obuhvaćeno više od 500 pružatelja usluga i oko 2500 udomiteljskih obitelji, a vrijednost mjere iznosi 2 milijuna eura i trajat će od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025.

Podsjećamo, ukoliko pripadate u jednu od ovih skupina i ostvarujete pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, potrebno je ispuniti zahtjev koji se nalazi na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad i predati ga nadležnom Zavodu za socijalni rad ili zahtjev zatražite u svom nadležnom Zavodu.

Zavod donosi rješenje o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Na temelju rješenja koje donosi nadležni Zavod, korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata ima pravo na subvencioniranje troškova električne energije u mjesecu u kojem je priznato pravo te svaki sljedeći mjesec, sve dok mu nadležni Zavod rješenjem ne utvrdi prestanak prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

