Tko će gdje i kako će izgledati nova Vlada: "Što bih ja radila u četiri godine oporbe?"

konstituirajuća sjednica Sabora održat će se 16. svibnja

mandataru Andreju Plenkoviću teče rok od 30 dana za sastavljanje nove Vlade

HDZ i DP dogovaraju novu kadrovsku križaljku

Tijek događaja:

7:45 Vladajući i oporba moraju podijeliti i dužnosti u saborskim odborima.

7:30 Vesna Vučemilović, koja je izbačena iz Hrvatskih suverenista, objasnila je zašto joj oporba više nije bila prihvatljiva opcija.

"Što bih ja radila u četiri godine oporbe? Samo sjedila u Saboru i primala zastupničku plaću? Kako bi, primjerice, suverenisti prikupili potpise 30 zastupnika da bilo koji naš prijedlog, nakon što bi dva mjeseca bio u dnevnom redu, dođe na raspravu planarne sjednice? Tko bi nam to dao potpis? Matematika je egzaktna, bez Možemo! i SDP-a jednostavno se ne može do 30 potpisa jer u Saboru nema više Socijaldemokrata, a Domovinski pokret u ovom sazivu nije u oporbu. Dok smo mi suverenisti prethodne četiri godine još i mogli progurati u Saboru na raspravu neke nama bitne svjetonazorske teme, uz oporbu kakva je sada to se više neće biti moguće", kazala je za Novi list Vučemilović.

7:15 Mandatar i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ne želi govoriti o konkretnim imenima u novoj Vladi, no neki obrisi već su jasni, između ostalog i zahvaljujući njegovim izjavama.

7:00 U nastavku pregovora HDZ i Domovinski pokret (DP) dogovaraju konkretnu podjelu resora i razgovaraju o potencijalnim kandidatima za novu kadrovsku križaljku.

6:45 Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dobio je u petak 10. svibnja od predsjednika Republike Zorana Milanovića mandat za sastavljanje Vlade te je počeo teći rok od 30 dana u kojem mora sastaviti novu Vladu.

6:30 Konstituirajuća sjednica Sabora održat će se u četvrtak 16. svibnja.