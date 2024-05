Novi zaplet u slučaju Danke Ilić: "MUP umjesto da otkrije i progoni počinitelje kaznenih djela, sudjeluje najverojatnije u zlostavljanju i mučenju"

U istrazi u kojoj su mediji iz minute u minutu izvještavali, uzeto je oko 500 tragova. Stigli su rezultati onih iz službenog automobila Vodovoda u Boru koji su tog dana vozila dvojica radnika osumnjičena za ubojstvo.

"Do sada su vještačenja pokazala da se ni na jednom tragu ne nalazi DNK Danke Ilić, kako u samom automobilu, tako i na vanjskim dijelovima vozila", objavilo je više javno tužiteljstvo u Zaječaru.

To je dio uzoraka koji su poslani na vještačenje. Čekaju se rezultati još njih. Ipak, ako niti jednog biološkog traga na automobilu nema, pada sumnja na izjave policije kako je cijeli slučaj riješen.

"Prema materijalnim tragovima može se zaista vjerovati da nije došlo do smrti, ako je uopće došlo do smrti, na način na koji je nama prezentirano i to isključuje mogućnost vozila kojeg su oni vozili. Ono što nam daje nadu da će možda ipak se potvrditi da su oni počinitelji jest ostatak tih predmeta koji se vještače", rekla je umirovljana pukovnica MUP-a Slavica Radovanović.

Pročitajte i ovo Velika šteta Uhićeni poznati načelnik i splitski poduzetnik, a Dnevnik Nove TV doznaje o kojim se iznosima radi: "Kad si u šoku nemaš riječi"

Tog četvrtog travnja, da je djevojčica ubijena objavio je prvo predsjednik Aleksandar Vučić, a potom i tadašnji ministar policije Bratislav Gašić koji je kronološki, do u detalje opisivao na koji je način - počinjen zločin.

"Kako se dalje istraga nastavljala, tako se ispostavilo da sve što je rečeno nije točno. Jasno možemo sagledati da je država kapitulirala na ovom slučaju", smatra odvjetnik Nikola Lakić.

Tvrdio je i MUP u priopćenju da je brat jednog od osmnjičenog za ubojstvo u policiji preminuo prirodnom smrću, ali prema izvorima bliskim istrazi, obukcijski nalaz i to je opovrgnuo. Više javno tužiteljstvo u Zaječaru potvrdilo je Dnevniku Nove TV da su nalaz dobili, ali netom nakon toga zatražili su i izuzeće iz ovog slučaja pa je sad za to nadležno Više javno tužiteljstvo u Nišu.

Obdukcijski nalaz nije objavljen. Istraga traje.

"Ovo je jedan od onih slučajeva koje država nastoji prikriti, zataškati. Dakle, MUP umjesto da otkrije i goni počinitelje kaznenih djela, sudjeluje najverojatnije u zlostavljanju i mučenju, zadaje povrede tijekom istrage, a onda to prikriva sramotnim priopćenjem", rekao je odvjetnik Ivan Ninić.

Dvojica osumnjičenih su, kako je bilo rečeno iz policije, u potpunosti priznala počinjenje monstruznog zločina.

Pročitajte i ovo Velik uspjeh Komunikacijski stručnjak o uspjehu Baby Lasagne: "To je europski fenomen, Hrvatska zbog njega konačno ima priliku..."

"Jesu li oni bili prisiljeni ili nisu, mi ćemo to možda jednog dana saznati, ali poslije činjenice da je brat jednog od osumnjičenog preminuo tako kako je preminuo, onda zaista možemo sumnjati da su ti iskazi bili iznuđeni, a sa druge strane to poprilično otvara mogućnost obrani da te argumente koriste sutra ako bi se pokrenuo istražni postupak što podrazumijeva prikupljane dovoljno dokaza da tužilac može podignutti optužnicu", kazala je Radovanović.

"Čak i njihovo piznanje, ukoliko ne postoje materijalni dokazi, ne može biti dovoljno da se osude", kaže odvjetnik Lakić.

Čini se da se u slučaju nestanka malene Danke, policija i javnost još uvijek vrte u začaranom krugu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.