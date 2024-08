Tisuće hodočasnika krenulo prema marijanskim svetištima: "Ima ljudi koji pješače po 40-50 kilometara i po nekoliko dana"

Proslava Velike Gospe tradicionalno započinje u blagdansko predvečerje okupljanjem vjernika u marijanskim svetištima.

"Nakon procesije sa svijećama na bistričkoj kalvariji slijedi i sveta misa na otvorenom. Iako je atmosfera na sam blagdan Velike Gospe posebna, uistinu je vrlo poseban doživljaj ovdje na Veliku Gospu i na procesiji večer prije. To je ono zbog čega vjernici rado dolaze u Marija Bistricu", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Reporter je u Mariji Bistrici razgovarao i s Domagojem Matoševićem, svećenikom i rektorom Svetišta Majke Božje Bistričke, te ga je pitao što ga najviše dirne kada vidi koliko vjernika ondje dolazi.

"Najviše ta skromnost, jednostavnost, osobito me dirnu hodočasnici koji pješače. Ima ljudi koji hodočaste po 40-50 kilometara i po nekoliko dana. Na taj način vrše za neki osobni zavjet, možda mole za nekog drugog. Često me dirnu ljudi koji mole, možda u nekoj zajednici, tko je bolestan ili ima neki problem. To je ta neka jednostavnost, predanost, skromnost koja čovjeka dotakne", odgovorio je Matošević.

Na sam blagdan očekuje se više desetaka tisuća vjernika.

"Za Veliku Gospu Marija Bistrica je izuzetno posjećena. Prva jutarnja misa počinje u 6 sati i onda su tokom čitavog dana. Zadnjih nekoliko godina vidimo da se hodočasnici izmjenjuju. Možda ne ostanu čitav dan, ali dođu na neku od svetih misa i vole pristupiti ispovjedi te se pomiriti sa sobom i drugima. Tako da će tijekom čitavog dana ovdje proći između 50 do 70 tisuća ljudi", rekao je svećenik.

Središnje misno slavlje u 11 sati predvodi Dražen Kutleša.

"Tradicija je da zagrebački nadbiskup predvodi središnje misno slavlje. Sigurno je da se one temeljne poruke tiču vjere i nade. Marija je nama uvijek jedan primjer služenja i predanosti Bogu. U svakom određenom trenutku trebaju biti za čovjeka koji danas živi i za potrebe ovoga vremena", zaključio je Matošević.

Hodočasnici na putu i u Sinj

Kao i svake godine, deseci tisuća vjernika pješice će hodočastiti i čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Za mnoge od njih polazna točka je Solin, odakle se javila reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

"Već smo na staroj kliškoj cesti vidjeli grupe koje polako kreću prema Sinju. U solinskoj velikoj crkvi održana je misa u čast Velike Gospe. Hodočasnici su prije mise stigli sa svojim ruksacima i spremni za put prema Sinju, ali prije toga su se, kažu, željeli pomoliti i krenuti okrijepljenog duha", rekla je reporterka.

"U Sinju smo razgovarali s mnogim hodočasnicima koji su tamo stigli iz pravca Knina i Hercegovine. Ljudi su to koji su satima putovali sa žuljevima na nogama, ali su nekako mirni stigli tamo gdje su željeli. Ujutro u gradu očekujemo brojne hodočasnike, a procesija kreće oko 9 sati. Ondje će cijeli dan biti jako puno hodočasnika", zaključila je.

