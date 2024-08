SDP-ov načelnik općine Jelsa o suradnji s domaćim HDZ-ovcima: "Interesantna je situacija..."

Za sve Jelšane Velika Gospa je najvažniji dan u godini. Vjerske svečanosti su počele još u subotu, a večeras se održava i misa bdijenja. Uoči sutrašnje proslave održava se i svečana sjednica općinskog vijeća na koju stiže i predsjednik Zoran Milanović.

Uoči dolaska predsjednika, reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je s načelnikom općine Jelsa Nikšom Peronjom (SDP), koji je rekao kako su zadovoljni dosadašnjim tijekom sezone, iako gostiju ima manje nego prošle godine, no to se ne bi trebalo osjetiti na prihodima. Istaknuo kako se nadaju novim investicijama u hotele.

Peronja, inače SDP-ovac, načelnik je općine iz koje je aktualni premijer Plenković, kao i ministar zdravstva Vili Beroš. Kako ide suradnja s vladajućima?

"Interesantna je situacija, naravno da se svi poznajemo, iz istog smo mjesta i Jelsa je poznata po puno HDZ-ovaca koji su na visokim pozicijama, ali ne možemo se potužiti. Mi sa svoje strane dajemo sve, pripremamo projekte, trudimo se najviše što možemo i zadovoljni smo suradnjom".

Napominje tek kako nije zadovoljan ulaganjem u hotele. "Dobili smo nove vlasnike, očekujemo daljnje investicije i kad bi to riješili to bi bilo dobro. Ovdje bi naravno radili i otočani i sada su naši kapaciteti popunjeni, ali naravno da fali radne turističke snage, ali to je nešto o čemu ćemo razmišljati u dogledno vrijeme", zaključuje Peronja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Temperaturni šok Nevrijeme pogodilo Istru: Pala tuča veličine oraha, temperatura se spustila na 17 stupnjeva

Pročitajte i ovo Nema cjepiva Opasan virus koji prenose insekti stigao u Europu: "Stvari bi mogle postati nezaustavljive"

Pročitajte i ovo Potvrdio ministar obrane Dva Rafalea sudarila se iznad Francuske: Jedan pilot se spasio, za dvojicom se još traga