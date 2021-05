Tim vodećeg hrvatskog sportsko-edukativnog projekta Aktivne Hrvatske prvi puta dolazi u Kostrenu.

Zajednički trening na otvorenom održat će se u subotu 22. svibnja na platou Sportske dvorane Kostrena s početkom u 11 sati. U skladu s epidemiološkim mjerama, s timom Kineziološkog fakulteta iz Zagreba trenirat će strogo ograničen broj vježbača, koji se prijavljuju unaprijed te tako poslati snažnu poruku o važnosti zdravog i aktivnog života. Generalni partner projekta je HEP.



‘’Veseli nas trening u Kostreni. To je prvi ove godine koji ćemo održati uz naše prekrasno more. Trening se radi vlastitom tjelesnom težinom, nisu potrebni posebni rekviziti i prilagođen je svima. Nažalost, zbog mjera nam se ne mogu pridružiti svi vježbači koji bi to htjeli, ali važno je da zajednički pokažemo kako odgovorno brinuti o svom zdravlju!” – najavio je trening voditelj trenerskog tima Ivan Antunović uz kojeg će vježbati i kineziolozi Iva Lončar, Lukrecija Dragić, Tina Živković i Patrik Kramarić.

PR Foto: PR

Nakon perioda hladnijeg vremena te pandemije koji su nas sve uspavali, nema boljeg načina buđenja organizma od tjelovježbe. U danima pandemije svjesniji smo nego ikada prije koliko su nam važni imunitet i zdravlje, a najbolje ih jačamo upravo kroz redovitu tjelesnu aktivnost.Aktivna Hrvatska održava se pod pokroviteljstvom Predsjednika RH Zorana Milanovića, Ministarstva turizma i sporta te Hrvatskog olimpijskog odbora. Trening u Kostreni održat će se uz podršku Turističke zajednice Kostrena.

PR Foto: PR

Partneri projekta su Kineziološki fakultet iz Zagreba, Definicija Hrane, Mentalni trening te Hrvatska liječnička komora. Tu su Decathlon, Redox te Falkensteiner Resort Punta Skala. Ima li išta bolje od Magnezija? Ima! Magnezij Citrat 375 Dietpharm koji će dobiti svi vježbači. Rajska vježbačima daruje rajčice, Mivela vodu, a PIK Vrbovec u gastro kutku predstavlja PIK Šunku u ovitku i PIK Kuhanu šunku sa samo 2% masnoće uz koje je lako biti i sit i fit.