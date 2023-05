U povodu obilježavanja Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske te 32. obljetnice ustrojavanja HV-a, u subotu će se i u nedjelju u Zagrebu provoditi aktivnosti HV-a tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, priopćio je MORH te je i pozvao vlasnike dronova da ih tada ne koriste.

U nedjelju, 28. svibnja na RSC "Jarun" od 10 do 20 sati održat će se izložba vojne opreme i naoružanja Hrvatske vojske, pokazne vježbe pripadnika Hrvatske vojske i prigodan letački program iznad Zagreba. Generalna proba aktivnosti održat će se u subotu, 27. svibnja 2023., priopćeno je u petak iz Ministarstva obrana (MORH).

Tijekom navedenih aktivnosti može se očekivati pojačana buka na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije te MORH moli građane za razumijevanje.

Također, Ministarstvo obrane poziva i moli vlasnike bespilotnih letjelica (dronova) da tijekom subote i nedjelje, sukladno zakonskoj regulativi ne koriste dronove na području Zagreba, zbog navedenih planiranih aktivnosti u povodu 32. obljetnice Hrvatske vojske.

Privremena regulacija prometa

U petak poslijepodne je iz zagrebačke gradske uprave priopćeno da je u povodu Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske, a na zamolbu MORH-a, Grad Zagreb dao suglasnost za privremeno zatvaranje prometa: 27. svibnja od 13 do 21 sat te 28. svibnja od 6 do 24 sata na lokaciji ŠRC Jarun, od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatskog sokola, a 28. svibnja od 13 do 16 sati – na lokaciji parkiralište kod Crkve Svete Mati Slobode na Jarunu.

U priopćenju se podsjeća i kako je svaki zadnji vikend u mjesecu vikend bez automobila na Jarunu te će u ŠRC moći ući samo službena vozila i vozila za potrebe sportskih klubova koji djeluju unutar Jaruna. Parkirati se može u Ulici Hrvatskog Sokola i na novouređenom parkingu na ulazu kod Hrvatskog Sokola, dodaje se u priopćenju.