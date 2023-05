Hrvatska vojska u centru Zagreba izvodi We will rock you

Povodom obilježavanja 32. obljetnice Hrvatske vojske, a u sklopu nacionalne kampanje WeAreNATO, pripadnici Počasno-zaštitne bojne izveli su u petak 26. svibnja 2023. na zagrebačkom Cvjetnom trgu flash mob na temu pjesme „We will rock you“.

Koreografski nastup 16 pripadnika Počasno-zaštitne bojne u centru su Zagreba izveli vojno-akrobatski program: pjesmu "We will rock you", a zadnji su stih zamijenili s "We are NATO".

Dio je to kampanje WeAreNATO koja je pokrenuta 2017. godine kako bi isticala jedinstvo i solidarnost unutar NATO-a u kontekstu kolektivnog doprinosa zaštiti mira i sigurnosti građana.

Hrvatska se kampanji priključila prošle godine kao deseta saveznica kako bi unaprijedila razumijevanje javnosti o djelovanju NATO-a te predstavila koristi koje dobiva članstvom.

U okviru kampanje, u Hrvatskoj se provodi niz interaktivnih događanja, kao što su specijalizirane konferencije, sportski događaji te studentski i učenički posjeti.

Osim Ministarstva obrane u kampanji sudjeluju i druge institucije i tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj.