Priča Tijane Božović Galjanić, koju smo imali prilike upoznati u trećoj epizodi emisije Startaj Hrvatska, dokaz je da život teče nepredviđenim putevima. Iako se nakon srednje škole željela obrazovati u umjetničkoj branši i stvarati nešto svojim rukama, razum je prevladao i postala je ekonomistica. Na kraju je ipak uredski posao zamijenila ručnom proizvodnjom prirodnih snack pločica i njima osvojila svoje mjesto na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Lijepe Naše.

Tijana je odmalena uz mamu i baku voljela vrijeme provoditi u kuhinji. To je, kako kaže, bilo mjesto u kojem se osjećala kao svoj na svome. No nije kuhinja bila jedino mjesto u kojem je Tijana izražavala svoju kreativnost. ''Kad sam bila tinejdžerica, uvijek sam voljela nešto kreirati i stvarati svojim rukama. Voljela sam i crtati i slikati. Još za vrijeme srednje škole stalno sam maštala da ću se prijaviti na neku umjetničku granu… Na kraju je zakucala realnost i trebala se donijeti realna odluka. Tako sam odlučila upisati Ekonomski fakultet.''

Nakon fakulteta Tijana se zaposlila u obiteljskoj tvrtki. ''Moje prvo zaposlenje bilo je u marketingu te tvrtke, a nakon toga zbog poznavanja triju svjetskih jezika spontano sam se okrenula nabavi od inozemnih dobavljača. Tu sam se našla'', objasnila je mlada poduzetnica.

Nedugo nakon toga upoznala je svoj sadašnjeg supruga Žarka. ''Mi smo vrlo brzo nakon toga počeli živjeti skupa jer smo se jednostavno našli, kliknuli smo otprve. Baš smo znali, nismo dvojili da smo jedno za drugo. Potom smo se vjenčali, a otprilike godinu nakon vjenčanja došao je i Luka. Onda smo bili prava sretna obitelj.''

Obitelj Božović Galjanić (Foto: Nova TV)

Svoju obiteljsku tradiciju vezanu za zajedničko kuhanje i objedovanje tada je prenijela na njih. ''Meni je obitelj okupljanje za stolom. To je ono gdje smo mi svi zajedno na jednom mjestu, gdje svatko opisuje ono što mu se dogodilo u danu i uvijek je zdrava hrana na stolu.''

Veliki preokret za njihovu obitelj dogodio se kad je sin Luka završio na hitnoj pomoći zbog alergijske reakcije. ''Luka je imao problem, razvio je alergije u obliku osipa na koži koji su bili dosta bolni, koji su svrbjeli te su se razvijale određene rane, tako da u principu nismo znali što napraviti'', ispričala je Tijana.

Liječnici su znali da je riječ o alergijskoj reakciji, no nisu mogli prepoznati na što točno dijete reagira. Tada je Tijana uzela stvar u svoje ruke i počela testirati namirnicu po namirnicu. ''Otkrili smo da mu najviše smetaju ti E-ovi, aditivi, konzervansi koji se često nalaze u proizvodima. Strašno su mu smetali, jednostavno to nije mogao probaviti.''

Tijana Božović Galjanić krenula je s izradom slastica od prirodnih sastojaka zbog sinovljevih alergija na hranu (Foto: Nova TV)

U tim se trenucima Tijana kao roditelj osjećala nemoćno jer nije znala kako pomoći svom djetetu. Iz njegove prehrane izbacili su mnogu hranu, uključujući i slatkiše. ''Luka je bio jako, jako discipliniran.Znao je da ima problem, strašno mu je to smetalo i znao je da to mora riješiti.''

Kako ne bi zakinula Luku za slatkiše koje obožava, krenula je u kućnu izradu ukusnog slatkiša od prirodnih sastojaka. ''Prvo sam krenula sa zdravim namazima. Ali on je zapravo htio nešto čokoladno.''

Kako bi mu ispunila želju, Tijana je počela izrađivati kuglice od sjemenki, orašastih plodova i suhoga voća. ''Luka je bio oduševljen kad sam to prvi put napravila. Za njega je to bilo: ''Wow! Mama, to je čokolada.'' Nije mogao vjerovati da sam takvo nešto napravila. Često bi idući dan rekao: ''Mama, napravi mi one kuglice koje si napravila jučer'', a ja bih mislila koje su kuglice uopće bile jučer. I onda me uvijek zafrkavaju da nikad ne napravim jednu stvar dva puta. Najveći je problem bio što nisam zapisivala recepte.''

Tijanin sin Luka je bio oduševljen njezinim BIO slasticama (Foto: Nova TV)

Ukusne kuglice koje vraćaju energiju s vremenom su postale i neizostavan sastojak u, bivšeg profesionalnog sportaša i njegovih kolega. Sve je više bilo upita o njezinim čokoladicama. ''Ne samo nama i Luki, nego mi je bilo baš fora što se drugima to sviđa.''

Tijana tada nije ni sanjala da će joj jednog dana to igranje u kuhinji s namirnicama iz smočnice postati posao u kojem će uživati. Sve se promijenilo kada je ostala trudna s Evom, a njezina se firma našla pred zatvaranjem. ''Počela sam razmišljati što bih radila u svom životu. Počela sam aktivno pratiti oglase za posao i onda sam si pomislila pa možda ja zapravo cijelo vrijeme imam posao ispred sebe'', rekla je Tijana te dodala: ''Najbolje stvari mogu se dogoditi čak i u najlošijim životnim okolnostima. Imali smo te alergije, onda zatvaranje firme i iz toga se razvilo nešto o čemu cijeli život sanjam.''

Danas se Tijana bavi proizvodnjom BIO snack pločica Superheraw, koje su napravljene od suhog voća, orašastih plodova, sjemenki i drugih prirodnih sastojaka kontroliranog ekološkog podrijetla. Nemaju pesticide, aditive ni konzervanse. ''Lišene su svega lošega, a ostalo je sve ono dobro u njima'', objašnjava Tijana.

Superheraw BIO pločice dolaze u pet okusa (Foto: Nova Studio)

Iako je počela raditi ono o čem je oduvijek sanjala, bilo joj je teško svoj proizvod upoznati s velikim brojem ljudi. Upravo se zato prijavila na poziv. ''Naprijavila sam se zato što. Zapravo sam oduvijek vidjela svoj proizvod na policama tako velikog trgovačkog lanca kao što je. Sanjala sam da bih ga mogla naći na njegovim policama.'', priznaje.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

