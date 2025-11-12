Hoće li biti drugog koncerta? Thompsonov menadžer o zabrani: "Borit ćemo se! Ima i drugih prostora i površina…"

Zagrebačka Gradska skupština po hitnom je postupku raspravljala, a u utorak i većinom glasova prihvatila prijedlog vladajuće koalicije Možemo i SDP-a o zabrani korištenja ustaških i fašističkih simbola u prostorima kojima upravlja Grad.

Nakon odluke Skupštine, ostala su brojna neodgovorena pitanja, poput onog tko će i kako utvrditi tko je uzvikivao sporni poklič. Nova TV je od Grada zatražila sugovornika na ovu temu, međutim oni su ga odbili pružiti jer je, kako kažu, već sve o tome rečeno.

Mnogi taj zaključak nazivaju lex Thompson, o čemu je s njegovim menadžerom Zdravkom Barišićem razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Na pitanje kako komentira zaključak Skupštine, Barišić je odgovorio da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time pokazao licemjerje.

"Ako vratite njegove tiskovne konferencije prije Hipodroma, rekao je da za njega i za njih nema zabrana i da svi mogu pjevati i nastupati. Koji je to salto mortale napravljen i zašto, nije ni nama jasno. Mislim da nema nikakva osnova, što se tiče koncerata Marka Perkovića Thompsona, pogotovo onog velikog, velebnog, po svim segmentima najboljeg i najorganiziranijeg koncerta u svijetu, da se to ovako okreće. To je svjetonazorsko pitanje, nikakvo drugo", poručio je Barišić.

Tomašević je u utorak i naglasio da 28. prosinca neće biti drugog koncerta.

Kako kaže Barišić, na njihov zahtjev za drugim terminom od Grada i dalje nisu dobili pisani odgovor. Odgovor su najprije trebali dobiti zbog, kako kaže, desetaka tisuća ljudi koji ostaju bez koncerta. "Prema tome, on ne brani Thompsonu, on brani Zagrepčanima drugi koncert".

Na pitanje može li Thompson sad 27. imati koncerti, jedan u 10, jedan u 13 sati, jedan u 17 sati?, Barišić je rekao: "Sve opcije su otvorene".

Tomašević je poručio i da će uzvikivanje spornog pokliča iz pjesme Bojna Čavoglave označiti kraj njihove suradnje, odnosno zabranu nastupanja na područjima gradskih objekata te gradskih površina.

"Bojna Čavoglava je legitimna, zakonita pjesma, a sudskom presudom Visokog prekršajnog suda je ona ozakonjena. Jasno u presudi piše da stih 'Za dom spremni' ne izaziva i ne pobuđuje nikakav strah. Tomašević bi te odluke trebao poštovati", rekao je Barišić.

Ipak, Tomašević te tvrdnje demantira očitovanjem Ustavnog suda.

"Gradonačnik obmanjuje javnost kada govori da se Ustavni sud očitovao na tu presudu. Nikada Ustavni sud nije rekao ništa o presudi. Prema tome, nije točno, Ustavni sud je samo jednim priopćenjem govorio o pokliču 'Za dom spremni', a ovdje se ne radi o pokliču, nego o stihu pjesme koja se izvodi 35 godina, koja je nastala u Domovinskom ratu i koja je bila budnica braniteljima", odgovorio je.

U utorak se očitovao Grad Pula, napominjući kako je Thompson pravomoćno izgubio nakon što je tužio grad jer nije dobio dozvolu za nastupanje u pulskoj areni.

"Grad Pula kao vlasnik pulske arene, tada na čelu s gradonačelnikom Miletićem, nije zabranio koncert, već nije dopustio njegovo održavanje u gradskim prostorima", rekao je.

Na pitanje, koja je njegova poruka gradonačelniku i gradskoj vlasti, Barišić kaže da prvo što traži od Grada je da im odgovore na zahjev.

"Mi ćemo se svim pravnim sredstvima boriti radi publike, radi Zagrepčana, da im priuštimo, jer oni to silno žele, i drugi koncert. Ja vjerujem da će do drugog koncerta doći. Ima u gradu Zagrebu i drugih prostora i drugih površina", zaključio je.