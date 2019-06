Pjevač Marko Perković Thomspon oglasio se po pitanju podrške predsjedničkom kandidatu.

Budući da su pojedini političari već javno objavili svoje kandidature za predstojeće predsjedničke izbore, Thompson je dobio upite o tome koga će podržati.

Sve je duža lista potencijalnih kandidata za predsjedničke izbore. Tako za sada znamo da će u utrku bivši premijer Zoran Milanović i saborski zastupnik Ivan Pernar. Kandidaturu je ranije neslužbeno najavio i novoizabrani europarlamentarac Mislav Kolakušić, a kao kandidat se spominje i pjevač Miroslav Škoro.

Budući da je Thompson imao angažmane u izbornim kampanjama, pitanje je koga će podržati u sljedećim izborima. On kaže - za sada nikoga.

''Dragi prijatelji,

Budući da se ovih dana u javnosti pojavljuju novinarski natpisi i špekulacije oko moguće Thompsonove potpore jednome od potencijalnih kandidata za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske, želimo Vam prenijeti razgovore na tu temu sa samim Thompsonom.

Naime, sam Thompson nam je rekao kako od njega nitko nije zatražio potporu niti je s bilo kim od potencijalnih kandidata ili kandidatkinja za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske o tome razgovarao.

Naglašava kako je spominjanje njegovog imena u medijima vezano za kampanju nadolazećih predsjedničkih izbora čista laž i manipulacija.

Hoće li kandidaturu objaviti netko koga Thompson zaista želi podržati i o svom mogućem angažmanu u vidu potpore takvom kandidatu ili kandidatkinji, kako nam je sam Thompson rekao, on će o tome sam odlučivati, a ne nikako netko drugi kako već sada pokušavaju raznim pritiscima i bombastičnim naslovima preko pojedinih medija.

Naravno, napominje Thompson, ako do toga i dođe, prvi koji će za to saznati ste upravo Vi, njegovi vjerni fanovi, i to preko njegovih web stranica i društvenih mreža, uostalom kao i uvijek do sada'', stoji na njegovoj službenoj Facebook stranici.