Premijer Andrej Plenković izmijenio je teške riječi s oporbom. Posvađala ih je obuka ukrajinske vojske, a članovi oporbe ljuti su jer ih je premijer nazvao trabantima. Jedni su shvatili da premijer govori o istočnonjemačkom automobilu, a mislio je još i gore. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Premijer Andrej Plenković komentirao je izjavu predsjednik Zorana Milanovića o obuci ukrajinskih vojnika i pritom rekao da izražava "zgroženost reakcijama predsjednika, a još više ovih njegovih trabanata po Saboru koji razotkrivaju proruske stavove".

Oporba se zbog njegovih riječi naljutila.

"Ako se ne varam, trabant je bio istočnonjemački auto s dvotaktnim motorom od plastike. Nećemo se koristiti dosjetkama. Ovo je ozbiljna situacija", rekao je Socijaldemokrat Franko Vidović.

Premijer nije mislio da su oporbenjaci istočnonjemačko vozilo. Mislio je on da su oni nešto puno gore. Naime, trabant je pretjerano odani, poslušni pristaša; ulizica, osoba koja se nekome nameće nastojeći da stalno bude u njegovoj blizini. Osim što ih je tako opisao, premijer je oporbu optužio i za proruske stavove.

"Mi ovdje imamo svjetlo i mrak. Hrvatska Vlada je u forumu svjetla kao suosjećajnosti i realnosti. Mrak je sila i agresor, bez obzira na to otkuda dolazi i sve ono što daje podršku agresoru pokazuje stranu mraka", rekao je saborski zastupnik Ante Deur (HDZ).

Tko koga sramoti?

Most nema ništa protiv podrške Ukrajini i obuci vojnika u Hrvatskoj, ali žele da sve bude po proceduri.

"Neka se odluka za trening vojnika donese na razini Europske unije, na razini NATO-a. Ovakvi sitni politički poeni, koji mogu naštetiti Hrvatskoj, od strane Andreja Plenkovića su smiješni za komentirati", rekao je predsjednik Mosta Božo Petrov.

S druge strane, premijeru je smiješna oporba.

"Oni su apsolutno nepismeni u vanjskopolitičkom smislu. Tu nema nikakve dileme. Sramote nas. Ljudi okolo to čitaju, prate, pitaju se kakvu to imate ekipu tamo, čitaju li novine gledaju li televiziju, imaju li elementarnih znanja o međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima", rekao je Plenković.

Tko koga sramoti, pita se i šef SDP-a Peđa Grbin.

"Zašto prije nego donosi ovakve odluke s dalekosežnim posljedicama ne napravi što bi po Ustavu, a i brojnim zakonima trebao? Zašto ne dogovori stajalište? I tko onda sramoti Hrvatsku po svijetu: onaj koji nije proveo postupak koji je morao unutar svoje kuće, nego je izišao vani i krenuo lupati gluposti", rekao je.

Na te je primjedbe odgovorio ministar obrane Mario Banožić.

"Kad govorimo o suradnji, vidite iz ovog primjera da niti se sjelo za stol niti je došlo do prijedloga, a već se reklo 'ne'. To se ne može okarakterizirat kao suradnja. Hrvatska vojska je spremna za određene aktivnosti i to će se dogoditi nakon saborske procedure", rekao je.

