FOTO Teška prometna nesreća, poginuo muškarac: "Probudio nas je strašan prasak"

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći.

Do nesreće je došlo između Požege i Pakraca, u mjestu Kunjik kada je vozač automobila sletio s ceste.

U nesreći je poginuo muškarac koji je automobilom daruvarskih registarskih oznaka vozio iz smjera Požege prema Pakracu.

Na intervenciju su, uz hitne službe, stigli i vatrogasci DVD-a Brestovac, koji su objavili fotografije smrskanog automobila.

Teška nesreća u naselju Kujnik - 1 Foto: DVD Brestovac

Teška nesreća u naselju Kujnik - 3 Foto: DVD Brestovac

Mještani koji su prvi priskočili u pomoć ispričali su kako ih je probudio snažan udarac.

"Čuli smo strašan prasak koji nas je probudio. Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli. Ubrzo su stigli i drugi prolaznici, a potom vatrogasci i ekipa Hitne medicinske pomoći. Nažalost, vozaču nije bilo spasa. Nije davao znakove života i pretpostavljamo da je od siline udara preminuo na mjestu", ispričali su svjedoci za Požega.eu.