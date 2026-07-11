FOTO Teška prometna nesreća, poginuo muškarac: "Probudio nas je strašan prasak"

Do nesreće je došlo između Požege i Pakraca, u mjestu Kunjik kada je vozač automobila sletio s ceste.
U nesreći je poginuo muškarac koji je automobilom daruvarskih registarskih oznaka vozio iz smjera Požege prema Pakracu.
Na intervenciju su, uz hitne službe, stigli i vatrogasci DVD-a Brestovac, koji su objavili fotografije smrskanog automobila.
Teška nesreća u naselju Kujnik - 1Foto:
DVD Brestovac
Teška nesreća u naselju Kujnik - 3Foto:
DVD Brestovac
Mještani koji su prvi priskočili u pomoć ispričali su kako ih je probudio snažan udarac.
"Čuli smo strašan prasak koji nas je probudio. Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli. Ubrzo su stigli i drugi prolaznici, a potom vatrogasci i ekipa Hitne medicinske pomoći. Nažalost, vozaču nije bilo spasa. Nije davao znakove života i pretpostavljamo da je od siline udara preminuo na mjestu", ispričali su svjedoci za Požega.eu.